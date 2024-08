culture

Le pont de Bir Hakeim Ambiance du Marais Les Champs Elysées Le pont Neuf

A propos de Jean François Brahin



Jean-François Brahin peint Paris avec les teintes méditerranéennes et le style joyeux et coloré qui le caractérisent. Ses toiles sont vendues dans le monde entier.



Jean-François Brahin est né à Uzès (Gard) en 1940. Peintre figuratif de l'école matissienne, il expose dès l'âge de 15ans. Il développe une œuvre singulière tissée de toutes ses émotions à travers les différents thèmes abordés renvoyant à la Poésie, l'Histoire, l'Art sacré, la Féminité, et toujours accompagné des paysages méditerranéens qui colorent ses toiles et sa vie.



Il expose à Londres, Genève, Bruxelles, San Francisco, Marseille, Aix en Provence, Toulouse, Lyon, ...et Paris. Il est coté sur le marché de l’art (Art Price - Akoun)





Nouveauté 2018 : Estampes numériques

Des estampes numériques éditées à partir des toiles de Jean-François Brahin sont exposées avec les oeuvres originales. En séries limitées, elles sont numérotées, signées de sa main et accompagnées d’un certificat d’authenticité (Digigraphie™).

A propos de la galerie Rouan

La galerie présente en permanence les œuvres de JF Brahin sur Paris. Elle réalise et diffuse - en exclusivité - des estampes, assurant ainsi à l’artiste une visibilité au-delà de la vente de ses tableaux originaux, et donnant aux amateurs l’opportunité d’acquérir ou d’offrir une œuvre certifiée, reconnue et répertoriée en tant que telle par le marché de l’art.



Galerie Rouan

3 rue Perrée