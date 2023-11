culture





Déstructuration, défiguration et transformation

Plongez dans un univers artistique fascinant où la déstructuration, la défiguration et la transformation prennent vie. Cette quatrième exposition annuelle de DF Art Project au célèbre Parc Floral de Paris, dans le Pavillon 18, vous invite à découvrir un monde où les limites de la représentation traditionnelle sont transcendées.





57 artistes sur 360 m²

Réunissant 57 artistes talentueux, cet événement artistique captivant offre un espace de 360 m2 pour exposer leurs créations. Une occasion unique se présente alors que nous accueillons avec honneur Toshihiko Ikeda, un graveur japonais renommé, en tant qu'invité d'honneur. Sa présence apporte un regard singulier et captivant sur l'art de la déstructuration.





A couper le souffle

Les œuvres présentées dans cette exposition sont véritablement à couper le souffle. Elles invitent les spectateurs à explorer de nouvelles perspectives et à repenser leur conception de la réalité artistique. Chaque artiste apporte sa propre touche et son récit personnel à travers le thème commun du Déstructuralisme Figuratif, créant ainsi une expérience artistique riche et variée.

La sélection des œuvres a été rigoureusement effectuée afin de garantir une diversité et une originalité qui captiveront les visiteurs. Les artistes ont été choisis avec soin pour offrir une exposition dynamique et passionnante, où chaque œuvre raconte sa propre histoire et apporte un éclairage unique sur le concept de Déstructuralisme Figuratif.

Invitation à découvrir et à explorer différentes cultures

Cette exposition va au-delà d'un simple événement artistique : elle est une véritable invitation à découvrir et à explorer différentes cultures. Elle incarne l'enrichissement culturel et l'ouverture d'esprit, offrant une expérience fascinante et stimulante pour les amateurs d'art. Les œuvres présentées repoussent les frontières de l'art traditionnel, invitant les spectateurs à réfléchir sur leur perception de la réalité et de la beauté.





Présentation succincte de l'exposition :

DF Art Project se mobilise pour présenter pour la quatrième fois son collectif au sein des 360 m2 du Pavillon 18. La volonté de cet événement est de dévoiler au grand public, aux médias, aux collectionneurs et amateurs d’art toute la diversité de ses artistes plasticiens vivants qui s’expriment de manière singulière en partageant une vision commune de leur art autour du Déstructuralisme Figuratif.

Le Déstructuralisme Figuratif défend une réflexion sociétale où les réelles possibilités d’émancipation de l’homme comme l’autonomie de son imaginaire se redéfinissent. Cette conceptualisation de pratiques artistiques autour de la

fragmentation de la figure, du réel, sa mise en perspective, sa distorsion, sa transformation dynamique réunit la peinture, la sculpture, la photographie, le dessin, le collage, l’art numérique, la performance et l’installation.

Invité d’honneur : Toshihiko Ikeda.





Artistes Exposants :

Adrien Conrad / Agnès Aubert / Anthony Peralta / art-now / Aurore Lanteri / Boris Foscolo / Brno Del Zou / Catherina Kouninioti / Catherine Hoang / Charlotte Désétoiles / Christian Petitalot / Claude A. Thibaud / Daniel Derderian / Danilo Mileta / David Cow / Debora Stein / Do Benracassa / Dominique Dève / Eduardo Gersberg / Elisabeth Straubhaar / Elise Steiner / Evelyne Huet / Florent Farges / Gabriel Augusto / Gilles Chambon / GrandJ / Hélène Maris / Jean-Louis Brunati / Jérôme Royer / JIFIE / Kaouteur / Laurence Cornou / Laurence Pustoc’h / Laurent Messager / Li Suntta / Luc Arrignon / LudivineG / Marjorie Chevalier / Mehnoush Modonpour / Michel Richard / Mikhail Loomis / Milkisa / Miz / Murielle Bozzia / New York Collage Ensemble : Carol Paik, Milkisa, Orit Tenzer / Patrick Couvreur / PEVé Patrick Vinci / Philippe Yvon / Pierre Beaufils / Pilar du Breuil / quat’sous / Ronnie Jiang / SariaMisora / Sylvie Lamandé / Thierry Lo / Turzo



