culture



Les plus grands artistes du passé et les maîtres contemporains se rencontreront à Paris pour une exposition d'art unique

Lors d'un premier jour de déconfinement à Paris s'ouvrira la porte d’une première exposition palpitante qui réunit des maîtres anciens, modernes et contemporains de Vallauris et de Monaco.

Quatre céramistes contemporains de renommée mondiale de Vallauris (Jacotte Capron, Dale Dorosh, Marc Piano et Edmond Guizol) présenteront leurs créations récentes ainsi que des céramiques emblématiques de Vallauris issues de collections d'art privées de maîtres tels que la famille Massier, Jean Gerbino, Picault, Portanier et autres.

Côté peinture, trois artistes contemporains de Monaco (Zoia Skoropadenko, Clem Chambers et Gerard Pettiti) créeront, sur les murs d'une galerie à côté du Centre Pompidou, un dialogue avec des maîtres anciens et leurs œuvres originales de la collection privée de Marie Laurencin, Pierre Bonnard, Toulouse-Lautrec, Emmanuel Bellini, Odilon Redon et d'autres.









Le riche patrimoine culturel de Monaco et Vallauris

Pendant de nombreuses années, les artistes monégasques et artistes qui ont vécu et travaillé à Monaco dans le passé ont été peu pris en compte. Cette exposition veut mettre en valeur le patrimoine artistique de Monaco et mettre en valeur les artistes qui façonnent l’art contemporain monégasque d’aujourd’hui.



Monaco et Vallauris ont beaucoup en commun : ils ont tous deux donné refuge et inspiration à de grands noms comme Picasso, Jean Marais, Kees van Dongen et d'autres. Les deux villes ont des rivalités occasionnelles, comme cela a été le cas dans les années 50 et 60, lorsque les deux villes sont devenues des hauts lieux de vacances et que leurs producteurs de céramique se sont cloné les œuvres les plus vendues avec beaucoup de remous.



Aujourd'hui, seule une signature sous les pots de cette période indique s'ils ont été fabriqués à Vallauris ou à 40 km de Monaco. Alors que les deux pôles du monde de l'art de la Côte d'Azur ont été éclipsés par la mondialisation de l'art, le moment est idéal pour remettre les projecteurs sur les créations artistiques de classe mondiale de Vallauris et de Monaco



Peinture - Odile Redon



Anciens maîtres vs contemporains



« Old Masters » est une définition d'une qualité, d'une histoire, d'un luxe et d'un savoir-faire. Les maîtres anciens étaient autrefois considérés comme des œuvres d'art créées avant 1800. Désormais, les oeuvres du début du siècle 1900 sont incluses dans cette définition.

Le temps passe et dans quelques années Pablo Picasso et Damien Hirst deviendront à leur tour de vieux maîtres du passé.

Les maîtres contemporains et anciens sont séparés dans les musées et les galeries. La célébration de la culture et de l'art intemporel est le moment idéal pour présenter côte à côte ces oeuvres. Artistes du passé et des temps modernes seront exposés sur les mêmes murs du musée.





Vase - Jean Gerbino



Peinture vs céramique

Il y a cent ans, les peintres étaient des artistes haut de gamme et les céramistes étaient des maîtres de la production utilitaire.

Aujourd'hui, grâce à des peintres reconnus tels que Pablo Picasso, Jean Cocteau, Joan Miro, qui travaillaient également dans la céramique, il apparaît clairement que cette activité mérite la désignation d'art.

L'exposition flash pop-up met en exergue la créativité que les artistes puisent dans l'argile, pour créer des œuvres d'art uniques et passionnantes. Dans l'ère moderne, la céramique a repris sa place en tant que médium précieux.



Peinture - Clem chambers

À propos de l'exposition flash pop-up



L'exposition flash pop-up est un happening de trois jours riches en événements :

conférences et présentations d'artistes

petits-déjeuners à thème

brunchs et cocktails (voir menu artistique en pièce jointe)

L'idée est de faire vibrer à nouveau le monde de l'art de Paris. De réunir artistes, conservateurs et collectionneurs d'art à loin de leurs réunions de zoom et de leurs cocons de vente aux enchères en ligne et au plus près des œuvres.

Visites privées : le 19 mai et 20 mai 2021, 19h00 - 20h00 (sur invitation)

À propos des artistes



Céramistes de Vallauris (anciens maîtres) : Delphin et Jerome Massier, Jean de Lespinasse, Jean Gerbino, Gilbert Portanier, Robert Picault,

Céramistes de Vallauris (maîtres contemporains) : Jacotte Capron, Dale Dorosh, Edmond Guizol, Marc Piano.

Peintres de Moncao (anciens maîtres) : Marie Laurencin, Odilon Redon, Andre Derain, Pierre Bonnard, Toulouse-Lautrec, Ignasi Vidal, Emmanuel Bellini, Louis Tinayre

Peintres de Moncao (maîtres contemporains) : Zoia Skoropadenko, Clem Chambers, Gerard Pettiti







Notes aux rédacteurs :

Le Lieu : 5 rue Pierre au Lard, Paris-75004 (Pompidou Center)

Horaires d'ouvertures : 10h - 19h

Admission : Gratuit mais de préférence par RVSP (cc@themeloy.art ou 06 17 08 48 55) pour sécuriser l'entrée. Nous respectons la distanciation sociale.

Metro : Les stations de métro les plus proches sont Hôtel de Ville et Rambuteau.

Contact presse :

Zoia Skoropadenko

zoia.skoropadenko@gmail.com

06 01 14 65 60

www.themeloy.art or www.zoiaskoropadenko.com