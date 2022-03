culture



Un concept original pour la sensibilisation à la biodiversité

La biennale Latitudes animales est l’un des principaux rendez-vous consacré à la photographie animalière en France. Latitudes animales est un concept original développé par la commune de Drancy et l’Association pour la Sensibilisation à la Biodiversité (ASBio) et dont la direction artistique a été confiée à Tony Crocetta, photographe animalier.



Les beautés du monde s’exposent à travers l’objectif et la sensibilité de photographes et artistes engagés tels que Lionel Maye, Carole Reboul, Benoît Féron, Joël Brunet, Nicolas Orillard-Demaire ou encore Bruno et Dorota Sénéchal.





Des Yvelines au Costa Rica, du Havre au Kenya



L'exposition invite les visiteurs à voyager des Yvelines au Costa Rica, du Havre au Kenya ou encore des hauts plateaux tibétains aux îles subantarctiques. Les images rapportées sont autant d’instants rares saisis à la volée que de témoignages d’une biodiversité en danger.



Un programme de conférences, de projections et de visites



La biennale comporte un programme de conférences, de projections, de visites commentées et de rencontres qui constituent autant de rendez-vous destinés aux, publics scolaires et au grand public, comme y invite le plan biodiversité du ministère de la Transition écologique.





(Crédit photo : Jean-Philippe Borg)



Un outil pédagogique pour une ville engagée en faveur de la biodiversité



Ce n'est pas un hasard si la commune de Drancy accueille depuis 2008 un rendez-vous d’une telle ampleur autour de la photographie animalière. Ainsi, préservation des espaces de biodiversité, création d’espaces verts, attention à la diversité de la flore… guident nombre de réalisations locales.



Par ailleurs, Drancy fait partie des rares villes dotées d’un "service du développement durable" et d'une élue dédiée qui multiplient les opérations de sensibilisation au travers d’actions dans les écoles mais aussi auprès du grand public lors d’événements locaux.



La convention, avec l'opération emblématique 2 000 nichoirs, signée par la maire Aude Lagarde et la Ligue pour la Protection des Oiseaux, est également symptomatique de l’engagement communal envers les questions de protection de la nature.



Plus d'informations sur drancy.fr/environnement



Retrouvez l'ensemble du programme sur www.latitudesanimales.com