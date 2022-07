culture

PRÉAU étoffe son offre et propose désormais à tous ses adhérents l’accès libre à plusieurs services culturels en ligne :

Une plateforme de musique en ligne (MusicMe) rassemblant plus de 11 millions de titres disponibles à l’écoute depuis n’importe quel dispositif connecté à internet (ordinateur, tablette, smartphone) ;

(MusicMe) rassemblant plus de 11 millions de titres disponibles à l’écoute depuis n’importe quel dispositif connecté à internet (ordinateur, tablette, smartphone) ; Un bouquet de formations personnelles (Skilleos), allant de la cuisine au yoga, en passant par la musique ou la photographie (1 200 formations entièrement gratuites et disponibles en illimité) ;

(Skilleos), allant de la cuisine au yoga, en passant par la musique ou la photographie (1 200 formations entièrement gratuites et disponibles en illimité) ; L’accès à la plateforme de presse en ligne Cafeyn avec plus de 1 400 titres de presse magazine et hebdomadaire (presse quotidienne régionale, actualités internationales, culture, économie, politique, mode, sport, jeunesse...)

(presse quotidienne régionale, actualités internationales, culture, économie, politique, mode, sport, jeunesse...) Des milliers de livres à écouter ou lire sur la plateforme Nextory (ex Youboox) : grands classiques de la littérature, romans, thrillers, ouvrages de développement personnel, best-sellers ou livres de cuisine.

sur la plateforme Nextory (ex Youboox) : grands classiques de la littérature, romans, thrillers, ouvrages de développement personnel, best-sellers ou livres de cuisine. Un service de vidéo à la demande baptisé Cinéthèque proposant plus de 150 films issus du cinéma français.





Améliorer la vie quotidienne des personnels de l’Éducation nationale

Cette offre vise donc à améliorer la vie quotidienne des personnels de l’Éducation nationale avec une mise en œuvre au plus près des territoires, en complément du fonctionnement des associations déjà existantes qui pourront adhérer à PRÉAU et enrichir ainsi son offre.





nformation sur l’action sociale ministérielle et interministérielle

PRÉAU assure également l’information de ses adhérents sur l’action sociale ministérielle et interministérielle, en relayant sur son site et de manière géolocalisée les différentes prestations offertes dans ce cadre.

Retrouvez l’ensemble des offres sur preau.education.fr

A propos de PRÉAU



L’association PRÉAU a été lancée le 15 décembre 2021, dans le prolongement du Grenelle de l’éducation, afin de proposer à tous les personnels actifs et retraités du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, ainsi qu’à leur conjoint et enfants, des offres de prestations culturelles, sportives, touristiques et de loisirs à tarifs préférentiels.

www.preau.education.fr