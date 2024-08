culture



Escale Parisienne : Paris aux couleurs du sud



A l'origine de cette exposition, il y a des retrouvailles humaines et une rencontre artistique...



Jean-François Brahin et Bernard Rouan se sont connus au lycée de Nîmes où ils y ont fait leurs humanités. Ils se sont retrouvés un jour de janvier 2016 sur un salon parisien (d'art bien sûr!).



Jean-François est aujourd'hui un artiste peintre côté sur le marché de l'art. Installé dans le sud de la France, il est apprécié et reconnu pour la qualité de son dessin et pour sa palette "provençale" qu'il met au service de scènes joyeuses et colorées. De ce contact est né le projet de réaliser une série de toiles sur Paris, de créer en quelque sorte un Paris aux couleurs du sud.



Dans cette première collection seront présentés : l'Opéra, Montmartre, Le pont Neuf, la place de la Contrescarpe, le canal Saint-Martin, et d'autres lieux symboliques parisiens...certaines de ses toiles étant accompagnées des croquis ayant précédé leur réalisation.





Paris 2016 - L'opéra Garnier - Huile sur toile 120x80 cm - Photo JD Castellane

A propos de Jean-François Brahin



Jean-François Brahin est matissien : équilibre de la couleur et des formes, quête de l'épure, ivresse des couleurs, bleus de haute mer, rouges capiteux et veloutés, tout est là en effet pour évoquer le Maître ... et pourtant à bien regarder, se révèle une différence essentielle : chez Jean- François Brahin le dessin est au cœur de son processus créatif. Il suffit pour cela de feuilleter ses carnets de croquis. Sa peinture n'a rien d'une quête esthétisante, c'est une quête de sens, d'humanité et oui, de bonheur.



Jean-François Brahin est né à Uzès (Gard) en 1940. Peintre figuratif, il expose dès l'âge de 15ans. Il développe une œuvre singulière tissée de toutes ses émotions à travers les différents thèmes abordés renvoyant à la Poésie, l'Histoire, l'Art sacré, la Féminité, et toujours accompagné des teintes méditerranéennes qui colorent ses toiles et sa vie.



Il expose à Paris, Londres, Genève, Bruxelles, San Francisco, Marseille, Aix en Provence, Toulouse, Lyon,... Depuis 2014, Jean-François Brahin est exposé au Musée de la ville des Baux de Provence et dans la collection des musées de France.



Jean-François Brahin est côté sur le marché de l'art. (Akoun, ArtPrice).





Escale Parisienne

Du 4 au 29 Avril 2017



Galerie Rouan

3 rue Perrée - 75003 Paris Face au Carreau du Temple

www.galerie-rouan.com