Un concert en live stream

Le Valentinois, Joël VALENCE se produira pour la première fois en concert live stream le dimanche 30 mai à 18H, accompagné d’une formation de 10 musiciens prestigieux (Accompagnateurs de Michaël Grégorio, Chimene Badi, Emmanuel Moire, Michel Sardou, Daniel Levy...).

Le Valentinois, Joël VALENCE est le chanteur à suivre. Les médias le surnomme « la voix en or » tant sa voix chaleureuse et envoûtante touche les spectateurs. En pleine sortie de son album « Un signe de toi » diffusé sur France 2, Joël VALENCE s’invite chez vous en direct du Théatre-le-Rhône à Bourg-les-Valence.





Des moyens techniques à la hauteur de l'événement

5 Caméras HD dont une grue viendront filmer le concert pour ne rien manquer de chaque détail. Mais aussi un véritable show de lumières et de surprises pour la fête des mères.





Un évènement sans précédent et ouvert à tout public

Baigné dès son plus jeune âge dans la musique, Joël VALENCE s’est produit dans de nombreuses salles en France mais également à l’étranger. Harmonie, puissance et émotions sont à chaque fois au rendez-vous, tant l’artiste est en recherche constante d’authenticité et d’excellence.



Nous invitons tous les médias à découvrir les plus belles chansons Françaises et Internationales ré-orchestrées, avec cette voix exceptionnelle qui vous transportera avec passion et à « Coeur Ouvert » avec en exclusivité, ses derniers titres.



Informations supplémentaires sur le concert : voir press kit

A propos de Joël Valence :

Joël VALENCE artiste Français né à Valence dans la Drôme. Auteur, compositeur et interprète, la presse le surnomme « la voix en or » tant sa voix chaleureuse et envoûtante touche les spectateurs.