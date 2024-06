culture



La scène culturelle guadeloupéenne s'invite à la Nuit Blanche parisienne



Pays Mêlé, est l'histoire d'une blessure collective et intime : le crime originel qu'a été la mise en esclavage de peuples par d'autres. Mais Pays Mêlé, c'est aussi une histoire de résilience. Chaque nouvelle présente des personnages qui se réinventent, recommencent, et transforment leur passé douloureux en un nouvel héritage. Dans cette exposition, les artistes mettent en œuvre un processus de résilience et de guérison, imaginent de nouvelles narrations.



Les artistes invités : Alice-Anne Augustin, Anaïs C., Cédrick-Isham Calvados, dach&zephyr, Daëna Ladeesse, Damalia, Elladj Lincy Deloumeaux, El Kenza Clotilde, Florence Gossec, Giorgiana Gace, Laurent Mondélo, Minia Biabiany Pock , Pauline et Mathilde Bonnet, Philippe Thomarel, Samuel Mazaniello, Steeven Macal, Mixi.



Performance samedi 1er juin, le soir de Nuit Blanche "Fanm ki tambou"



Daëna Ladeesse est une artiste pluridisciplinaire, qui vit et travaille entre Paris, Dakar et Bali. Forte de ses racines caribéennes et franco-vietnamiennes, la transmission intergénérationnelle est un concept clé dans son travail. Lors de ses performances, le public est plongé dans un état méditatif, dans lequel elle utilise l'énergie collective pour peindre, chanter et danser les louanges de ce qu’elle appelle la Source. S’appuyant sur la littérature créole, transcendant les mémoires ancestrales, elle questionne nos héritages et migrations, à la recherche de guérison et de dépassement.



Direction artistique : Christelle Clairville de La Maison Gaston

Conception et production de la scénographie et de la médiation culturelle : Vimana Paris

Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici