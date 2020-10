culture

2020 marque le centenaire de la naissance de Sun Myung Moon. L'exposition "Une famille unie en Dieu" aide à redécouvrir ce visionnaire, l’un des hommes les plus controversés et les plus passionnants du XXe siècle. Organisé du 19 octobre au 1er novembre 2020 à l’Espace Barrault, 98 rue Barrault, 75013 Paris, cette exposition présentera une rétrospective des principaux aspects de son œuvre, de ses idées et de leur impact sur la société.

Depuis le décès de Sun Myung Moon en 2012, son épouse, Hak Ja Han Moon, poursuit leur oeuvre commune en faveur d'un monde de paix durable. Son autobiographie, "Mère de la paix", sera présentée lors de l’exposition.

Vernissage de presse

Mardi 20 octobre 2020 - de 16h00 à 18h00

Espace Barrault, 98 rue Barrault, 75013 Paris (RER B, Cité universitaire)

Pour nous permettre de mieux vous accueillir, merci de confirmer si possible votre présence

Catalogue : https://en.calameo.com/read/

Présentation de l'exposition : https://drive.google.com



Exposition virtuelle : www.thelegacyoflove.org/fr



Site : www.thelegacyoflove.org/fr