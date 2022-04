culture



Une oeuvre inspirée de Guernica

C'est un centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane rénové qui est inauguré jeudi 14 avril 2022 à 17h30, mais pas seulement. Cet espace au coeur de la ville martyre de la Seconde Guerre Mondiale inaugure ce même jour le triptyque de Gabriel Godard, peintre français, qui s'est inspiré du célèbre Guernica de Pablo Picasso pour représenter l'horreur du massacre commis le 10 juin 1944 par la Waffen SS Das Reich.



Une oeuvre gigantesque et immanquable



Le visiteur ne pourra pas manquer cette oeuvre gigantesque, composée de trois panneaux de 7 mètres de long sur 3,5 mètres de haut chacun. Ce triptyque se décompose comme suit :

1er tableau : l'entrée des victimes

2e tableau : le feu

3e tableau : les cendres

L'oeuvre du peintre octogénaire, qui a déjà été exposée dans la région, s'installe de façon définitive au Centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane. Ce dernier lui réserve un emplacement de choix, au coeur de l'espace, à travers une mise en scène forte.



"Message d'espoir pour les générations à venir"

Gabriel Godard, 89 ans, a vécu la Seconde Guerre mondiale. Il a toujours eu l'obsession de créer une oeuvre comme Picasso et son Guernica. Le massacre d'Oradour-sur-Glane, dans lequel 643 personnes ont été tuées, l'a profondément marqué. Il a mis trois ans à réaliser ce triptyque.

" Peindre Oradour fut pour moi, certes un message de dénonciation mais surtout en fait un message d’espoir pour les générations à venir, l’espoir de la tolérance et de l’harmonie pour que plus jamais personne ne souffre de la bêtise humaine et de son ignominieuse fille qu’est la barbarie.



Que les visiteurs du CMO en repartent certes terrifiés, mais heureux de pouvoir encore se sourire et ressentir le besoin de se tenir par la main." commente Gabriel Godard.

Une oeuvre "dédiée aux générations à venir"

Le peintre dédie d'ailleurs ses oeuvres "aux générations à venir pour prévenir et éviter les barbaries humaines comme celles perpétrées en Ukraine par Vladimir Poutine". Et conclut : "Que les visiteurs du Centre de la mémoire en repartent certes terrifiés, mais heureux de pouvoir encore se sourire et ressentir le besoin de se tenir par la main."