Ce petit ouvrage à portée de tous, y compris des enfants, est un recueil de pensées pour la plupart publiées par l’auteur sur les réseaux sociaux, concernant l’intelligence artificielle et réorganisées pour les besoins de l’ouvrage.



Des pensées regroupées en 20 sujets, allant de quelques lignes à quelques pages. Des pensées fulgurantes, sorties au fil de la plume s’enchainent avec d’autres, plus construites et appuyées sur des exemples concrets d’actualité.



L’ensemble du recueil est rédigé avec un humour si subtil sur un sujet si grave qui annonce une possible fin prochaine de l’humanité telle que nous la connaissons.





"L'intelligence artificielle va-t-elle nous tuer?"



Auteur : Jean-Claude Bourret



Editeur : JDH Editions

Collection : 1001 Réponses

Format : 11 x 17 - Nombre de pages : 60

ISBN : 979-10-91879-23-1

Prix public : 5,95€ TTC

Jean-Claude Bourret a été l’un des plus célèbres journalises français des années 70 et 80. Ayant couvert les déplacements de tous les Présidents de la République de Charles de Gaulle à Valery Giscard d’Estaing, il a été à partir de 1973, présentateur de journaux télévisés, dont le 13h et le 20h de TF1. De 1987 à 1992, il présente le JT de la Cinq. Rédacteur en Chef de RMC de 1994 à 1999, il est le créateur du Press Club de France, qui compte plusieurs centaines de journalistes. Depuis 2007 il est aussi colonel de la Réserve citoyenne.

Ecrivain, Jean-Claude Bourret a rédigé près de 30 ouvrages. Dont un certain nombre sur le phénomène OVNIS, qui le captive depuis 1973 et dont il est devenu un des éminents spécialistes en France.

