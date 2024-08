culture





La nouvelle, un genre littéraire adapté à un usage nomade numérique



Lancé sur le web en octobre 2016, l’éditeur numérique de littérature courte lavallois, 15K, propose chaque mois sur www.15k.fr un titre inédit d’un auteur contemporain francophone. Chaque histoire, d’une durée de 20 à 30 minutes, est disponible au téléchargement selon 2 modes : "À Écouter" et "À Lire", pour deux expériences différentes du texte.



Accompagnant le titre, la rubrique "Les coulisses" dans laquelle auteur et narrateur partagent leur travail de construction de l’œuvre écrite et orale.



La ligne éditoriale de 15K est éclectique : des histoires d’inspirations, de styles et de tons variés mais avec une exigence de qualité littéraire. 15K s’adresse à un public curieux, en quête de découvertes littéraires.



15K investit toute la chaîne de valeur de ses titres : sélection des textes, accompagnement des auteurs dans le travail de réécriture, collaboration avec des compagnies de théâtre pour le casting des voix, supervision des répétitions et de l’enregistrement en studio, fabrication des fichiers, distribution.





12 titres publiés : Accès aux titres parus, lire ou écouter les extraits : www.15k.fr/15k.fr/titres.php





Le titre de juin 2017 : Tire, et tout viendra de Thomas Pourchayre



Dans ce texte, à la construction évoquant celle du poème, l’auteur tend le fil de l’obsession. Une obsession "héroïque", jusqu’au-boutiste qu’il livre sur le mode du discours intérieur. En écho à la voix omniprésente du père, son personnage s’adresse à lui-même d’un "Tu" dont, tour à tour, il s’interpelle, s’accuse, se réconforte. Un "Tu" lancinant, qui résonne tel le martèlement d’une marche implacable vers son but.





Les auteurs :



Isabelle Minière, Frédérique Germanaud, Cécile-Marie Hadrien, Sylvie Beauget, Roland Goeller, Thomas Pourchayre, François Béchu, François Teyssandier, Dany Grard.



À venir : Monique Debruxelles, Sarah Jalabert, Stéphane Rosière, Marc Petit, Olympia Aberti, Thérèse André-Abdelaziz.



Pour lire leur biographie/bibliographie : www.15k.fr/15k.fr/auteurs.php





Les narrateurs :



François Béchu (Théâtre de l’Échappée), Jean-Luc Bansard (Théâtre du Tiroir), Bérengère Dussine, Guillaume Rousselet, Linda Lopez, Jeanne Michel (Anima Compagnie), Jean-Pierre Pavis, Aurélien Jarry, Lise Moulin (Bretelle et Garance), Manu Grimo (La Compagnie des Arbres).



À venir : Margot Charon, Sarah Jalabert, Patrick Coulais.



Pour lire leur biographie : http://www.15k.fr/15k.fr/comediens.php





Les titres s’achètent avec des Crédits.



Il est possible d’acheter 1, 5, 10 ou 15 Crédits (respectivement : 0,99 € - 4,69 € - 8,99 € - 12,99 €), utilisables sans limitation de durée.

1 Crédit correspond à un texte à lire.

5 Crédits correspondent à un audio.



Une fois achetés, les titres sont téléchargeables depuis un espace membre. Ils sont accessibles en permanence depuis la bibliothèque du membre. Les formats s’achètent indépendamment les uns des autres.





Les formats disponibles



Chaque texte est proposé à la fois au format audio et à 3 formats de lecture numérique.

- Le format audio : mp3 (lisible sur tous supports audio)



Les audios sont enregistrés sans ajout de bruitage ni musique afin de laisser toute sa place au texte et à la voix qui le porte. Les enregistrements sont réalisés dans un studio professionnel de musique (The Apiary Recording Studio à Laval). 15K travaille avec des compagnies de théâtre pour le casting des comédiens.



- Les formats à lire : PDF, ePub (pour smartphone et tablettes) et mobi (pour Kindle). Textes bruts.



Les fichiers sont sans DRM (Digital Right Management) pour être lus en toute liberté sur différents appareils.





Une offre d’essai avec le titre offert



Pour toute inscription sur 15k.fr, L’échange de Dany Grard est offert à tous les formats.





Les partenaires



Distribution des audios sur les plateformes Audible, Book d’oreilles, Kobo (début 2018).

Référencement sur l’édition 2017 du "Guide des éditeurs de livres audio" publié par La Plume de Paon.

Festival du 1er Roman et des littératures contemporaines de Laval avec Lecture en tête.





Plus d’informations :



www.15k.fr

www.facebook.com/15K.Editions/

twitter.com/15K_Editions