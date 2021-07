culture



Synopsis

A la tête de Clos Technologies, fleuron de la robotique mondiale en cette année 2050, Jean Clos est le manager à qui tout semble réussir. Mais pour le docteur Clay, son psychologue, c’est un homme perdu dont la vie personnelle est un échec total.



Avec son aide, Clos va explorer les raisons d’un mal-être qui fait de lui un homme coupé des autres. Un chef d’entreprise envié, mais qui suscite davantage de crainte que d’amitié et qui peine à reconquérir la seule femme qu’il ait aimé.



Mais peut-on être soi-même quand on consacre sa vie à la création d’êtres artificiels ? Peut-on entretenir des relations viables avec autrui quand on est obsédé par la possibilité d’humaniser une nouvelle génération d’androïdes aux aptitudes sans précédent ?

275 pages

ISBN : 9798514991181

Format Kinfdle et broché

Disponible sur sur www.amazon.fr

À propos de Paul Bassi

Paul Bassi a passé une dizaine d’années à s’occuper d’artistes célèbres (Serge Gainsbourg, Alain Bashung, Bernard Lavilliers, Stéphane Eicher…) au sein d’une grande maison de disques où il exerçait les fonctions de directeur de la promotion et du marketing.

Puis il effectue un virage, reprend ses études et devient psychologue.



Aujourd’hui, il exerce son métier de psychologue, formateur et conférencier et se spécialise dans la relation à autrui. Fondateur d’une société de conseil, il accompagne de nombreuses entreprises depuis vingt ans.



À propos de Denis Reynes

Denis Reynes est concepteur-rédacteur au sein d’une agence conseil en communication du groupe Publicis. Il est également enseignant conférencier et intervient dans plusieurs écoles dédiées à la communication.