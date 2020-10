culture





La forêt de Fontainebleau... Philippe Lustrat, l'auteur de cet ouvrage, connaît tous les recoins de cette forêt dans laquelle il rôde depuis son enfance. Il nous emmène à la découverte d'une faune à la richesse insoupçonnée.

Comment observer ? Pourquoi ? Les indices à reconnaître...

Mais au-delà de l’étude scientifique, l’auteur lève le voile sur la beauté et la poésie de la forêt grâce à une riche illustration photographique. Plus de 200 photos à découvrir dans un format choisi pour les mettre en valeur.

Sommaire

Observons :

Empreintes et indices de présence de la faune sauvage

Avec quel matériel et pour quoi faire ?

Les techniques d’observation

Les mammifères

Le blaireau

Le cerf

Le chevreuil

Le lapin

Le lièvre

La martre

Le renard

Le sanglier

Balade : partons observer les sangliers

Les chauves-souris

Reptiles et amphibiens

Les oiseaux

L’engoulevent

Le gobe-mouche

Le pic épeiche

Le pic noir

Balade : à la rencontre des oiseaux migrateurs



L’auteur Philippe Lustrat

Il y a un peu plus de 20 ans, en 1998, je publiais mon premier ouvrage sur les animaux de la forêt de Fontainebleau, aux Editions du Puits Fleuri. Ce livre qui présentait la synthèse de mes recherches sur les animaux de la forêt, a servi de référence depuis cette date…



Aujourd’hui, je vais vous montrer le visage actuel de la forêt de Fontainebleau… En effet, depuis 1998, je n’ai cessé de parcourir cette forêt pour observer et étudier les animaux sauvages.



Le statut de certaines espèces a changé, certaines ont régressé, d’autres ont disparu mais certaines ont aussi évolué favorablement… Les techniques d’étude et d’observation (et de prise de vue) aussi ont évolué, et permettent de mieux connaître la faune sauvage, si souvent discrète et nocturne… La première partie de ce livre y sera consacrée car je reçois beaucoup de courriers me demandant d’expliquer mes techniques d’observation.



Enfin, je vous guiderai sur certaines randonnées où vous pourrez observer des animaux sauvages, si vous êtes assez discret…

Animaux de la forêt de Fontainebleau

Auteur : Philippe Lustrat

Préface de Bertrand Dehelly, Président des Amis de la Forêt de Fontainebleau

224 pages, Plus de 200 photos

Format 23 x 25 cm

Prix : 35 €

ISBN : 2867396719

Disponible en librairies ou aux Editions du Puits Fleuri

22 avenue de Fontainebleau - 77850 Héricy

www.puitsfleuri.com