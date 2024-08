culture

Comment devient-on astronaute? Quel profil faut-il avoir? Quelles qualités psychologiques, intellectuelles et physiques sont requises? Que nous apprennent les pionniers? Que nécessitent les longs séjours pour s’installer sur la Lune, Mars, Saturne ou Jupiter?



Ce livre apporte des réponses dans un domaine qui motive et fascine de plus en plus un très large public. Alors si vous rêvez d’aller un jour dans l’espace cosmique, lisez cet ouvrage et préparez-vous à devenir chasseur d’étoiles !





A propos de l'auteur



Claude Lorin, professeur des universités, psychologue clinicien, diplômé en biochimie et biophysique, a reçu du ministère de l’Intérieur la médaille d’Or (2012) pour services rendus aux hôpitaux de la fonction publique. Il a, en outre, animé en France la toute première chronique hebdomadaire de psychologie sur Antenne 2 (1985-1988).



Auteur d’une vingtaine d’essais traduits en espagnol, italien, russe, grec et anglais, il dirige la collection "Art-Thérapie" aux Editions L’Harmattan.





"Devenez astronaute ! Psychologie et conquête spatiale"

Auteur : Claude Lorin

Editeur : L'Harmattan

ISBN : 978-2-343-12962-4

Prix : 24,50 €





Plus d'informations : www.claudelorin.com