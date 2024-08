culture

L'histoire

Du pavillon familial de Nanterre, au salon de coiffure paternel rue Monsieur Le Prince à Paris, en passant par la Belgique, les rives du Nil, le Sud Soudan, l’Iran, le Sahara Occidental, Jean-Caillou traverse l’existence sans aucun temps mort. Il sera tour à tour, enfant révolté par l’injustice, habile électrotechnicien, chef d’entreprise, membre de Médecins Sans Frontière à ses débuts et fonctionnaire international aux Nations Unies. Il connait ce que connait tout à chacun au gré des jours. Souffrances, joies, découvertes, tragédies, amours. Tout comme ses semblables il avance au gré des expériences jusqu’à l’aube de la quarantaine.



En octobre 1997, un évènement extraordinaire va bouleverser sa vie. Un monde dont il ne soupçonnait pas l’existence va se révéler à lui par les yeux du cœur. Un monde où l’être humain accède à sa dimension universelle. Jean-Caillou devient à la fois l’acteur et le spectateur de sa vie. Un éclairage philosophique voire métaphysique donne enfin un sens à celle ci. Il se remet profondément en question et ses actes ne seront plus jamais déterminés par le regard de l’autre ou par son éducation. Il découvre la possibilité de créer son existence par soi-même et d’en prendre la totale responsabilité. Avec courage il va au bout de lui même, se découvre des capacités dont il ignorait tout.

Aujourd’hui il vit en Bretagne et met son talent et sa réflexion sur sa propre aventure au service de l’être humain et de sa créativité.





A propos des auteurs

L’écriture de ce livre est à l’image de la vie de Jean-Caillou. Elle est le fruit d’une amitié complice, sans faille, bercée d’humour et d’humilité. Luc Beriot, a déjà publié aux Editions la Com’Edit deux autres romans "120 jours" et "La loi des chiens" ainsi que deux contes : "La Veille Dame de Pont-Aven" et "Le facteur du Cap Sizun". Jean-Pierre Triquet, philosophe et fondateur de la maison d’édition et de communication la Com’Edit a publié " Je t’aime, créer pour guérir".





A propos de La Com'Edit



La Com’Edit est une plateforme de lancement pour soutenir la créativité et la création d’emploi, avec une notion importante : le partage.





Jean-Caillou, roman inspiré d'une histoire vraie

310 pages

Prix de vente : 20 €