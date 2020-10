culture

Ce recueil de poèmes est une ode. Une ode en hommage à un absolu qui nous effraie, qui nous enivre, qui nous transit, qui nous fait trembler de désir et de passion, mais aussi qui nous déchire, nous blesse et nous meurtrit.



Au travers de ces lignes, l’auteur et l’artiste utilisent la puissance du point, du trait, des mots, des sonorités, et des vers pour nous faire redécouvrir la violente magnificence de l’union spirituelle et charnelle de deux êtres. Jamais aussi beau que lorsqu’il est tragique. Jamais aussi simple que lorsqu’il est déchaîné. Jamais aussi puissant que lorsqu’il est absent.



La plus belle chose qui puisse nous arriver ne s’exprime qu’en faisant rejaillir nos extrêmes.



C’est notre vie et notre mort. Notre quiétude et notre obsession. Notre vide et notre alchimie. Notre commencement et notre fin. Notre mesure de l’infini.



Est nommé, l’Amour.

