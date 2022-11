culture







La Glissade évolue au rythme des émotions et réflexions d'Eddie, la quarantaine, dont l'épouse vient de demander le divorce. Un voyage intime, sans filtre et sans concessions, qui embarque le lecteur sur une mer déchainée dont les doutes et les questions d'Eddie sont les lames de fond, plus destructrices les unes que les autres. Rédigé à la première personne comme une lettre ouverte à celle qui ne l'aime plus, La Glissade voit Eddie se perdre, se découvrir et se livrer avec une honnêteté brutale, touchante, dévastatrice.

Cette demande de divorce, Édouard ne l’a pas vu venir : vingt ans de vie commune avec Mathilda, deux beaux garçons, plus de hauts que de bas, Édouard peine à digérer la nouvelle. "C’est une phase, se dit-il, une lubie. Ça va lui passer, il lui faut juste un peu de temps, un peu d’espace."

Dans une dernière tentative pour sauver son couple, Eddie s’éloigne quelques jours. Quelques jours pendant lesquels il va se trouver seul face au miroir, quelques jours pendant lesquels les ombres d’hier et de demain vont devoir cohabiter, au risque de se percuter de plein fouet.

La Glissade, François Romain - exclusivement sur Amazon on version papier et ebook.

A propos de l'auteur

Auteur de l’immédiat et de l’immersif, François Romain ouvre, de romans en pièces de théâtre, le cœur de ceux qu’ébauche sa plume pour mieux nous faire regarder ce qui se passe de l’autre côté de notre propre miroir. Après "Gunnersbury Park", "Flat 13" et "Presque Vrai", son troisième roman, "La Glissade", livre un récit tour à tour léger et oppressant, qui navigue les tourments d’une vie qui s’effiloche.

Écrivain de l’interne, auteur de l’intime, Romain nous force au cœur des pensées confidentielles, parfois dérangeantes, de ceux qui pourraient être moi.



www.francoisromain.fr