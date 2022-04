culture



Dans ce livre écrit à 6 mains, Jérémy Clément retrace les 17 années de sa carrière sportive au sein de grands clubs comme l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint Germain ou l’AS Saint Etienne. Les victoires, les défaites, les doutes et les apprentissages. Mais "Pour le Plaisir" c’est avant tout une histoire de partage, de rencontre. Au fil des pages, le lecteur découvrira de nombreux témoignages de personnalités du monde sportif qui se livrent en toute simplicité.





Les réflexions d’un homme moderne



Bien au-delà du football, c’est avant tout les réflexions d’un père de famille, d’un époux qui s’interroge sur le sens de la vie. Comment vivre heureux, épanoui. Quel lien existe-t-il entre la réussite, la motivation et le plaisir ? Jeune ou moins jeune, sportif ou non, homme ou femme, personne ne restera insensible à l’athlète au grand coeur qui se livre sans faux-semblant à travers ces pages.

Le mot de Jérémy Clément à propos de son livre

"Lorsque l’on ne s’appelle pas Zidane ou MBappé, on a besoin de plus pour emporter le lecteur avec nous : plus d’honnêteté, plus de franchise, plus de motivation, plus de plaisir. Mais aussi plus d’ouverture, c’est pourquoi j’ai eu envie de donner la parole à d’autres. D’autres footballeurs, d’autres sportifs de haut niveau, des personnalités que j’apprécie, qui me touchent mais aussi des inconnus « du grand public », ma soeur, ma femme, mon agent… Ces êtres essentiels qui se cachent derrière chaque homme, chaque femme, qui font de nous qui nous sommes et qui nous deviendrons."



Les co-auteurs : un trio atypique, 3 identités mais surtout 3 coeurs



Emmanuel Dumesnil : c’est le Doyen, mais également l’instigateur du projet. « Actif » retraité, passionné de football et d’écriture, il passe de nombreuses soirées à bavarder de tout et de rien avec Jérémy. Il l’interroge sur sa carrière, sur les leçons et les certitudes qui en sont nées. L’idée germe, « Nous devrions écrire un livre ».



Claire Démarets : c’est l’ingénue du football, l’amie de toujours, l’amoureuse des livres et des mots. Celle qui tranche, celle qui ose, celle qui pousse, celle qui creuse. Le regard féminin sur ce terrain si masculin, la phobique du sport, l’élément « glamour » du trio.



Jérémy Clément : c’est son histoire, son vécu, ses croyances, ses idées. Prendre la plume, revivre chaque moment, chaque victoire, chaque défaite n’a pas été une tache aisée mais un beau défi à relever. Du premier « jet » est venu l’envie de connaître le point de vue des autres. Prendre son téléphone, présenter le projet et interviewer des amis sportifs mais aussi des inconnus. Partager, grandir, s’enrichir de chaque rencontre, juste pour le plaisir.