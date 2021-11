culture



Extrait



"Je ne savais pas qui, du texte ou de moi, s’était emparé de l’autre. Je dansais avec les mots avant de les poser doucement sur la feuille comme une empreinte, comme les lettres gravées dans le bois d’un banc ou ces cœurs creusés dans l’écorce d’un chêne. C’était décidé, j’allais suivre mon instinct et je tenterai de forcer la main du destin dès demain."





L’histoire



1973. Myriam partage sa vie entre son métier d’infirmière et l’écriture, et aspire plus que tout à une chose : rencontrer l’homme de sa vie et connaître le grand amour, celui qui bouleverse et renverse. Alors que la trentaine la désespère, angoissée par le temps qui passe et le vide de cet amour qu’elle ne rencontre pas, une idée surgit dans sa tête : Myriam veut bousculer son destin et dénicher l’amour, qu’elle racontera avec spontanéité, sincérité et émotion à ses lecteurs dans un deuxième roman qu’elle espère aussi retentissant que le premier. Mais pour cela, il faudrait déjà trouver son homme…



2020. Laurent dirige une société de production de pièces de théâtre destinées aux grandes entreprises. Obsédé par la réussite sociale et le paraître, il ne parvient pas à apaiser les failles qui le hantent. Au fond, il n’aspire qu’à l’amour. Il voudrait enfin goûter au bonheur et lézarder les murs érigés par sa solitude. Un événement extraordinaire va lui ouvrir le champ des possibles…



Une passion unique et intemporelle, magnifiée par une plume enlevée et élégante.



Viens ! a reçu le prix littéraire Youve 2021.





Ce que l’on aime

L’ intrigue classique, mais efficace . Le choc des temporalités est l’un des classiques préférés des lecteurs de romances, et il est ici mené d’une plume de maître. Roger Sasportas va au bout de ses idées et prend des partis intéressants et percutants qui, pour notre plus grand plaisir, offrent une fin riche et émouvante.

. Le choc des temporalités est l’un des classiques préférés des lecteurs de romances, et il est ici mené d’une plume de maître. Roger Sasportas va au bout de ses idées et prend des partis intéressants et percutants qui, pour notre plus grand plaisir, offrent une fin riche et émouvante. La romance intemporelle et atemporelle . Le flou fantastique est très réussi et soutient à merveille cette histoire d’amour unique et bouleversante.

. Le flou fantastique est très réussi et soutient à merveille cette histoire d’amour unique et bouleversante. Le style pimpant et dynamique, qui s’attarde sur les détails poétiques et les vagues à l’âme de Myriam et Laurent. Ce n’est pas une simple romance, mais une incursion dans les profondeurs complexes de leurs aspirations de vie qui font écho aux nôtres.



L’avis des lecteurs



"Livre rafraîchissant et facile à lire. On se laisse porter par cette belle histoire, le sourire aux lèvres. Le genre de livre qu'on n'a pas envie de quitter. Je recommande."





L’auteur



Roger Sasportas a fondé son entreprise de formation par les techniques du théâtre en 1989. Il a ainsi construit une passerelle entre deux mondes si éloignés et en même temps si proches. Le soir venu, il écrit des articles, des nouvelles, et à présent des romans.



Voici le dernier : Viens !





Informations pratiques



Disponible sur Amazon (version numérique 1,99 € et version papier 14,90 €).