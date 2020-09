culture







Après l’édition de ses deux premiers livres "Par un Curieux Hasard" en 2019, Stephan Schillinger thérapeute & auteur indépendant aux 30.000 followers sur Facebook, publiera son 3 ème livre en octobre 2020.



Plusieurs milliers d’exemplaires se sont vendus en 12 mois sans autre point de vente que la page Facebook du même nom, devenue incontournable pour les amateurs de psychologie, de spiritualité, et de développement personnel. La publication de courts textes en ligne début 2018 ont généré un engouement peu commun pour de la littérature sur les réseaux sociaux, dépassant ainsi le nombre d’abonnés de nombreux auteurs francophones à succès.



Les nombreuses sollicitations d’abonnés réclamant un vrai livre recueillant les textes en question ont donné naissance à un premier tome en mai 2019, puis un second en novembre de la même année. Pour ce faire, l’auteur a eu recours à deux campagnes de crowdfunding sur Ulule.fr qui ont permis de financer les dépenses d'édition. La prochaine campagne démarre le 15 septembre sur Ulule.fr.



Ses publications - parmi les plus lues, partagées et commentées par la communauté des passionnés de spiritualité et de psychologie sur Facebook - dépassent parfois les 300.000 vues. C’est notamment le cas lorsqu’il évoque les notions "d’enfant intérieur", ou de "mouton noir" au sein de la famille. Stephan SCHILLINGER amène le lecteur à une introspection peu commune autour de ses sujets de prédilection, parmi lesquels figurent la conscience universelle, la pleine conscience, et l’intelligence collective du vivant.

Synopsis

Les mots que renferme ce livre sont nés d'un désir. Celui du cadeau désintéressé à l'autre, là-bas, de l’autre côté de l'écran. Ces textes, publiés anonymement par l'auteur sur les réseaux sociaux début 2018, ont retenu l'attention de plus de trente mille personnes à ce jour, désormais lecteurs abonnés.



Quand les bons mots trouvent la bonne personne, au bon moment, ils deviennent souriante coïncidence, Curieux Hasards. Puisse ce livre être un compagnon de route, une brèche dans le rempart de la réalité, une lueur dans la caverne, un caillou blanc sur le chemin. Peut-être même deviendra-t-il ce cadeau que vous ferez à votre tour, au monde, à l'autre, là-bas, celui qui comme vous, brûle du même désir de profondeur.

A propos de l’auteur

De gestionnaire de fortune à auteur de spiritualité, un chemin vers l’intériorité.

Stephan Schillinger publie son troisième livre…

En 2019, Stephan Schillinger abandonne sa carrière en gestion de fortune, pour embrasser un cheminement spirituel peu commun, à travers l’écriture et le chamanisme. 18 mois plus tard, avec 2 livres édités, ses réseaux sociaux affichent aujourd’hui plus de 32.000 followers et et ses ouvrages se sont vendus à plus de 3.000 exemplaires. Il y parle d'éveil spirituel, d’intériorité, de cheminement vers Soi.



Après une première vie de sportif de haut-niveau jusqu’à l’âge de 21 ans où il participe à son dernier championnat du monde, l’auteur entame en 2005 une carrière dans la finance, en tant que Gestionnaire de Fortune, en France puis en Suisse, et plonge dans un monde de paraître et de possessions matérielles.



Cependant, passionné de spiritualité et de psychologie jungienne depuis toujours, il se met en 2017 à proposer des écrits à visée thérapeutique, nourris par plus de vingt années de cheminement spirituel, à travers la méditation, le jeûne, et plus de 15 années d’enseignement initiatique, spirituel, et chamanique.



Il a ainsi accompagné, pendant plus de douze ans, dirigeants d’entreprises et célébrités dans leurs problématiques liées à la gestion de leur fortune, la cession de leur entreprise, au changement de vie qui en découle, mais aussi au lâcher prise nécessaire à celui-ci. Au fil des années, il constate que la dimension spirituelle et psychologique de tels changements est centrale et indissociable des considérations matérielles pour lesquelles on le consulte.



Il entame donc une transition professionnelle en abandonnant sa carrière, afin de poursuivre cette quête spirituelle avec davantage de profondeur, à travers un long voyage - intérieur et extérieur - et de nombreuses expériences à travers le monde, autour du chamanisme, des états modifiés de conscience, du jeûne, et des plantes sacrées (Pérou, Suisse, Espagne, Thaïlande, Canada).



Début 2018 il crée une page Facebook intitulée "Par un Curieux Hasard", sur laquelle il publie de courts textes liés au développement personnel et au cheminement spirituel. Elle compte 18 mois plus tard plus de 5 millions de vues et 32.000 followers. Elle donne naissance en 2019 à deux livres du même nom vendus à plusieurs milliers d’exemplaires. Un troisième cet automne, suite à une campagne de financement, qui démarre sur Ulule.fr le 15 septembre.



Il accompagne à travers ses livres, celui qui prend conscience d’être "en chemin", et qui désire avancer vers la guérison de ses blessures, un processus d'évolution intérieure, une transformation profonde, ou simplement une exploration de Soi.



Aujourd’hui auteur, thérapeute et conférencier, il met ses différentes vies (sportif, dirigeant, écrivain, mystique & cherchant) au profit d’un public plus large. A travers une approche thérapeutique basée sur l’écriture, l’écoute et la bienveillance, sous forme de livres, de consultations individuelles et de retraites collectives.