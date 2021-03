culture





« Je ne suis pas écolo ! »

Vincent LE CAM n’est pas écologiste. Ce Breton de 51 ans se qualifie plutôt de naturaliste, ou de naturiste, dans le sens premier du terme. Baroudeur amoureux de la Nature, il constate çà et là depuis des années les exactions dont est capable l’Humanité.

Refusant l’inexorabilité de la destruction de l’équilibre planétaire, l’auteur, revêtu de ses plumes noires et blanches, nous gronde gentiment du haut de son fil et nous fait part de ses observations d’oiseau migrateur.

On ne peut pas changer grand-chose au passé, certes, mais on peut décrypter les signaux du présent et œuvrer pour l’avenir. Ça, Vincent LE CAM n’est pas le seul à le dire.



Des propos courageux

Ce qui est nouveau, c’est le courage de son propos : sous la plume de Bec-au-Vent, l’auteur dénonce la surpopulation mondiale, fruit de notre acharnement à vouloir prolonger la vie coûte que coûte et d’une politique familiale inversée. Il fustige les extrémistes de tout crin qui déséquilibrent notre précieuse chaîne alimentaire. Il déplore la course à l’immédiateté et la mondialisation des produits, aberrations écologiques...



Loin de simplement taper du pied, l'auteur jette un pavé dans la mare et propose des solutions réalistes et parfois radicales.





« Un terreau de réflexion »

Vincent LE CAM explique : « Ce livre ne vise pas à offrir un "programme clés en main pour le monde de demain", il se propose plutôt d’être un terreau de réflexion pour nos pareils, les humains. »

Un printemps pour la planète (on notera au passage la finesse du titre : printemps = hirondelle = renouveau de la nature mais également renouveau politique) est un de ces petits bijoux qui vous donnent envie d’y croire à nouveau et font renaître le courage et l’espoir.

Et si Bec-au-Vent faisait le printemps ?

Dédicace du livre : "À toi qui es petit et lent dans un monde grand et rapide ; à toi qui ne demandes rien d’autre que de vivre serein dans ton environnement ; à toi qui portes sur tes épaules toute la misère du monde, je t’offre ces quelques lignes, petit pangolin."

À propos de l’auteur

Vincent LE CAM a 51 ans. Né à Nancy, il passe son enfance au Nigéria.

À son retour en France, il oeuvre dans le secteur de l’éducation et des centres de vacances, et crée la société Capsule, qu’il revend avantageusement en 2011. Désormais, après avoir écumé mers et criques sur son catamaran, il se voue avec finesse et talent à l’écriture, un art qui le passionne.

Informations diverses :

Boutique en ligne sur www.vincent-lecam.fr

Format : hauteur 21 cm / largeur 14 cm

Nombre de pages : 96

Éditeur : Vincent LE CAM (autoédition)

N° ISBN : 978-2-9575009-0-1

Date de première édition : décembre 2020

Date de publication BOD (book on demand) : janvier 2021

Prix de vente de la version brochée : 7 euros