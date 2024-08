culture







Le 15 novembre, Karine Lampe était invitée par la municipalité de Schiltigheim à intervenir au cours d'une conférence sur le thème "Mieux accompagner pour mieux vivre"

Parce que "chacun a une légende personnelle"



En fauteuil roulant depuis 17 ans, souffrant de troubles de l'élocution et d'une pathologie qui l'empêche de rester plus de quelques minutes devant un écran d'ordinateur, Karine Lampe s'est jetée dans le récit de son autobiographie pour faire écho aux mots de Paulo Coelho et pour assouvir un besoin viscéral d'affirmer que toute existence est exceptionnelle et de célébrer la vie, sa vie. Celle de l'enfant sage qui courait derrière son lapin roudoudou, de l'adolescente rebelle devenue maman à 20 ans et de la jeune fille foudroyée quatre ans plus tard par une seconde rupture d'anévrisme qui la privera d'une grande partie de ses facultés motrices.

Ecrit avec le concours d'un ami, à qui elle a emprunté les mains et les yeux pour coucher sa vie sur le papier, "Ma bonne étoile" est ainsi un concentré de courage et d'humanité, un témoignage à la fois tendre et brutal, parfois féroce mais toujours authentique et définitivement positif.





Extrait

Je sais maintenant que je ne peux me comparer à la personne que j’étais auparavant. Je sais que je ne pourrai jamais avoir vingt-quatre ans à nouveau. Je suis en fauteuil et j’ai la tremblote, ma voix a perdu en clarté et gagné en gravité, mon articulation est discordante et j’avale parfois mes mots. Bref, je parle comme une grand-mère sans dentier et ne ferai probablement plus jamais de radio. J’ai été paralysée du côté gauche et, comme séquelle, j’ai un truc incompréhensible pour le commun des mortels : j’ai froid de ce côté là. Comme un rappel de cette paralysie qui me tient compagnie vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Je n’entends presque plus de l’oreille gauche et pour couronner le tout, mon strabisme divergent s’est accentué. Mon capital-séduction est à zéro. "Comme avant" ne veut donc plus rien dire pour moi.



(...) un "charmant" portrait, mais j’ai des qualités aussi : d’abord j’écris ce livre, ensuite j’ai pris du plomb dans la cervelle et de l’aplomb, je sais ce que je veux et j’ai le courage de m’en donner les moyens. Je suis sensible, drôle parfois, et je n’ai pas peur de l’avenir. Le doute m’habite rarement, et j’ai des potes formidables.





"Ma bonne étoile"

Auteur : Karine Lampe

Edité à compte d'auteur

ISBN : 979-10-699-0283-1