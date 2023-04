culture







MagicJacK Origins - "Après avoir parcouru l'univers à la recherche de formes de vie avancées, MagicJack, un extraterrestre polymorphe aux pouvoirs surnaturels découvre l'espèce humaine qui le fascine et auquel il s'attache. Très inquiet par l'immense capacité d'autodestruction de cette espèce, il va tout faire pour éviter son extinction." Ainsi Maxime Ginolin résume-t-il l'histoire de la série dont il incarne le protagoniste né dans son imagination, il y a maintenant plus de 10 ans.





Une fiction sombre à la croisée des univers



Des yeux charbonneux, un teint blafard, un long manteau noir : MagicJack n'est pas sans rappeler le sombre vengeur du comics "The Crow". Et pourtant, il se distingue très nettement par ses origines extraterrestres qui lui donnent des pouvoirs surnaturels. Ce super héros ténébreux n'y va pas de main morte pour faire régner la justice: fractures ouvertes, brûlures à l'acide, membres arrachés... Les jets sanglants se mêlent ainsi aux traînées lumineuses dans des scènes de combats spectaculaires d'une brutalité extrême. La musique vient renforcer l'atmosphère froide et moite par des notes qui évoqueront aux plus nostalgiques, le style de Danny Elfman. Une formule visuelle et sonore surprenante qui devrait plaire aux fans du genre horrifique et aux grands adeptes du fantastique.





Qui illustre crûment une réalité taboue

Au-delà du pur divertissement, la fiction tente d'amener le public à réfléchir sur les dérives et les injustices de notre société moderne. Ce premier épisode illustre crûment une réalité taboue peu traitée par les médias.



"Je pense que la pédocriminalité est un sujet fondamental et décisif pour le bien-être de millions d'enfants. S'ils sont déjà détruits à la base, ça nous mènera inévitablement à une société blessée. C'est une injustice absolument infecte qui se produit, une tragédie à grande échelle qui est ignorée et pourtant si présente...", souligne Maxime Ginolin qui s'est appuyé sur de multiples faits divers et témoignages pour nourrir l'écriture de la série.





Un appel au financement participatif

"Prélude" sera disponible sur YouTube à partir du 16 avril 2023. Le réalisateur recherche activement des producteurs pour produire la première saison de la série. Il faudra donc patienter encore un peu pour en apprendre d’avantage sur le mystérieux MagiCJacK. En attendant, pour réaliser le prochain épisode de la série, un financement participatif a été lancé.



Pour accéder à la page de présentation du projet, cliquez ici

A propos de MagicJack Production



MagicJack Production est une association de cinéma engagée au service d'une ligne éditoriale éthique, nous produisons des vidéos engagées à l'esthétisme soigné, pour mettre en lumière de façon ludique et décalée les dérives sociétales en tout genre. Environnement, lobbying, droits humains et animaux, discrimination, violences sont les thèmes les plus abordées par le collectif.





A propos de Maxime Ginolin

Né en 1988, à Aix-les-Bains d'un père français et d'une mère italienne, Maxime Ginolin passe toute son enfance en Afrique et arrive en Europe à l'âge de 19 ans. Il suit des études à Lyon pour devenir Réalisateur - metteur en scène. En parallèle du cinéma, il est auteur chanteur compositeur et tourne avec son groupe de Rock Max Rage en France et au Québec.

Il a plusieurs fois collaboré à différents projets cinématographiques à Los Angeles et est la voix française officielle du documentaire primé "Earthlings", narré par Joaquim Phoenix.

Très impliqué pendant plusieurs années dans l'activisme pour le droit animal, il réalise le premier film de fiction français sur le massacre animal "Le Jugement" qui fut lors de sa sortie l'un des moyen-métrages français les plus vu du YouTube francophone. Il est aussi le réalisateur et scénariste du film GROSSE, un moyen-métrage sur le harcèlement scolaire et les discriminations faites aux personnes en situation d'obésité. Brut et Cosmopolitan couvre la sortie du film qui devient un véritable phénomène sur internet et dépasse les 7.5 millions de vues

Il milite en parallèle pour le développement de l'esprit avec une émission philosophique "La Minute Sapiens" co-écrite avec la célèbre chaîne de Zététique "La Tronche en biais".