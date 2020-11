culture

#lePDF ou Pas Déconfits Festival, 1er festival 100% live - 100% digital - 100% aquitain en est déjà à sa 4e édition. C’est ce samedi 28 novembre à 18h02 (environ) sur http://lepdf.tv, en direct depuis LA COUVEUSE À FILMS, le « Little Hollywood bordelais » et diffusé gratuitement sur lepdf.tv, les web-spectateurs étant invités à contribuer sur le mode du télé-chapeau.

Plus de 16.000 spectateurs sur les 3 premières éditions

4.000 spectateurs pour #LEPDF n°001, 6.000 pour les n°002 et 003 – ses organisateurs espèrent franchir la barre des 10 000 spectateurs pour l’édition numéro 004 de ce festival hebdomadaire qui propose une affiche aussi qualitative qu’éclectique.

Une programmation exceptionnelle

Présentée par Isabelle Wagner & Éric Deup

# SomElse (indie folk planante) : guitariste-chanteur bordelais impliqué dans plusieurs projets et qui démarre son projet solo sur une ambiance indie folk planante (www.somelse.com - www.facebook.com/somelse.music).

# NiiL (rock indé) : duo palois 100% pur rock français, énergique, original et loufoque, ces 2 trublions ont fait de très belles premières parties comme Nada Surf ou Deluxe ( www.facebook.com/Niilmusik).

# Jeko (folk - chanson française) : formation bordelaise dont la folk acoustique et les textes en français laissent entrer de plus en plus de rock pour rendre encore plus impactante leur vision des choses de la vie (www.jeko-music.fr - www.facebook.com/jekoband).

# Paris Désert (rock-folk hybride) : Power trio distillant un rock énergique et des textes ciselés en Français, ils vous prennent et vous mettent sens dessus dessous (www.paris-desert.fr/ - www.facebook.com/parisdesertofficiel/).

#LePDF sera diffusé sur le site internet lepdf.tv

Accessible depuis les réseaux sociaux de La Couveuse à Films.

GRATUIT avec CONTRIBUTION FACULTATIVE !

Artistes de spectacle vivant aquitains

Musiques, théâtres, cirque, opéra... le PAS DÉCONFITS FESTIVAL est consacré à des artistes de spectacle vivant aquitains et ne diffuse que des créations. Il est organisé par CHICKEN’S CHICOTS PRODUCTION, ARTEDI, BUSKING et l’association LES AMIS DE LA COUVEUSE À FILMS, toutes 4 des structures de Nouvelle Aquitaine. Les programmes sont diffusés grâce à la technologie QUANTEEC, solution de streaming développée à Bordeaux.

Une réinvention de l’économie culturelle

« #lePDF est une initiative de réinvention de l’économie, de la culture et de l’économie de la culture » déclare Éric Deup, un des organisateurs de ce festival digital, « le but est clairement de distraire intelligemment les confinés en faisant revivre le spectacle vivant dans tous les sens du terme : refaire du live et trouver un modèle économique viable pour ce spectacle forcément digital. »

contact : Éric DEUP – CHICKEN’S CHICOTS PRODUCTION & LA COUVEUSE À FILMS 05.56.86.63.69 - communication@chickenschicots.fr

