La galerie propose également des services de conseil en art et location d’art pour les particuliers, les entreprises mais aussi les institutions et lieux d’accueil tel que les hôtels.



Le marché de l’art tel qu’il est aujourd’hui n’est certainement pas le même qu’il y a 10 ans.. Comme pour d’autres secteurs et industries, nous sommes dans un écosystème où l’interactivité et l’hyper connectivité règnent.



C’est pourquoi nous avons fait le choix de créer une galerie digitale, tout en proposant des expositions physiques. Cela permet la flexibilité d’aller à la rencontre de différents publics sans se limiter à un espace précis. C’est un modèle pensé pour les “millenials“, une génération qui ne veut pas se sentir limitée, qui souhaite avoir le pouvoir de choisir, et la liberté d’aller au-delà d’un territoire.

Le mot de la fondatrice



J’ai eu l’idée de développer cette plateforme car je suis originaire du Maroc, où j’ai grandi en étant imprégnée par l’univers de l’art dès mon jeune âge. J’aimais beaucoup dessiner et peindre et je me projetais dans une carrière créative. Au Maroc, comme dans la plupart des cultures en Afrique, être artiste n’est pas une carrière mais peut être une activité parallèle, bien que les meurs ont un peu changées aujourd’hui.



J’ai fait des études en Sciences Politiques, puis Business International, et par la suite j’ai fait un master en management d’organisations culturelles et artistiques. J’ai travaillé dans différentes industries avant d’arrêter mon choix : celui de suivre ma passion, d’en faire mon travail, mon style de vie.



J’ai eu la chance d’étudier et de travailler en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient (à Dubaï principalement). Les expériences qui m’ont le plus construites et marquées professionnellement sont celles que j’ai pu avoir en Afrique et aux Émirats Arabes.



J’ai pris conscience que l’art africain était trop peu représenté à l’international et très souvent stéréotypé. Muskaw Art House est pour moi une porte ouverte sur ces artistes peu représentés sur la scène mondiale et pour autant pas moins créatifs et professionnels, mais aussi un moyen de briser les idées préconçues de ces pays, telles que la calligraphie ou les toiles très colorées.



Il s’agit de donner à l’art africain ses lettres de noblesse dans un marché de l’art complexe et accaparé par les artistes déjà très connus.



En tant que jeune entrepreneuse, il me tient à cœur d’encourager ceux de ma génération à oser découvrir l’art, leur offrir la possibilité d’oser collection des œuvres sans être intimidés.