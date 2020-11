culture

Musiques, théâtres, cirque, opéra... le PAS DÉCONFITS FESTIVAL sera entièrement consacré à des artistes de spectacle vivant aquitains, ne diffusera que des créations.



#LePDF est organisé par Chicken's Chicots Production, Artedi, Busking et l'association Les Amis de la Couveuse à Films, quatre des structures de Nouvelle Aquitaine. Les programmes seront diffusés grâce à la technologie Quanteec, solution de streaming développée à Bordeaux.





#LePDF, c'est :



- Du live digital

- Du spectacle vivant : musiques, théâtres, cirque, opéra...

- Des artistes aquitains uniquement

- Diffusé en direct sur plate-forme dédiée (seuls les interludes seront diffusés sur les réseaux sociaux)

- Accessible gratuitement pour les internautes avec contributions volontaires comptabilisées en direct : "le téléthon de la culture aquitaine"

- Des artistes qui jouent enfin et sont payés.

"#LePDF est une initiative de réinvention de l'économie, de la culture et de l'économie de la culture", déclare Éric Deup, un des organisateurs de ce festival digital, "le but est clairement de distraire intelligemment les confinés en faisant revivre le spectacle vivant dans tous les sens du terme : refaire du live et trouver un modèle économique viable pour ce spectacle forcément digital."





Modèle économique



Les coûts de production sont pris en charge par des partenaires et mécènes, les contributions volontaires des spectateurs font les bénéfices et les bénéfices sont partagés entre les coproducteurs et les artistes au prorata de leur temps de passage.

Le programme



Présenté par Isabelle Wagner & Éric Deup

18h02 (environ) - 18h22 (environ) : Lancement

18h22 (environ) - 19h02 (environ) : Concert - JULIEN BISCHEROUR

19h02 (environ) - 19h22 (environ) : Intermède 1

19h22 (environ) - 20h02 (environ) : Concert - DRINK ME

20h02 (environ) - 20h22 (environ) : Intermède 2

21h22 (environ) - 22h02 (environ) : Concert - GINKO

22h02 (environ) - 22h22 (environ) : Intermède 3

22h22 (environ) - 23h02 (environ) : Concert - THE SUCKY DOGS

23h02 (environ) - 23h04 (environ) : Conclusion interminable

#LePDF sera diffusé sur le site internet http://lepdf.tv

et accessible depuis les réseaux sociaux de La Couveuse à Films.

Merci de prévenir de votre venue éventuelle :

appliquant un protocole sanitaire rigoureux, nous souhaitons prévoir le nombre de personnes présentes sur le tournage.

liens : http://lacouveuseafilms.fr / http://facebook.com/lacouveuseafilms

vidéos : https://www.facebook.com/watch/1581840208730879/1711214189044942

https://www.facebook.com/laivealacouveuse

https://www.youtube.com/watch?v=mocUIGl7lOY

https://www.dailymotion.com/playlist/x1w6ov