Cinq créatrices à l'honneur dans un cadre de prestige



Le Festival Mode Culture et Patrimoine de Champs-sur-Marne vise à offrir une vitrine aux créateurs en mettant en avant des talents émergents de la mode. Pour sa première édition, il accueillera les collections de cinq créatrices talentueuses, dans un cadre prestigieux, au cœur des jardins du domaine :

Cymbeline, marque de robes de mariée historique, implantée en Seine & Marne depuis 50 ans

DIANE Paris et ses pièces eveningwear portant la couleur comme signature

Séléné Hélios, jeune marque spécialisée dans l'upcycling des rideaux des palaces parisiens

Divine Harmonie et sa mode spirituelle inspirée du streetwear

Nuances de Flow avec ses créations bohèmes en teintures végétales.



Chaque marque aura l’occasion de présenter pleinement son univers lors de défilés qui se succéderont tout au long du week-end. Par ailluers, une silhouette représentative de chaque marque sera exposée dans l'une des salles du château de Champs-sur-Marne pendant toute la durée du festival, qui s'est donné pour mission de contribuer à dynamiser la scène artistique locale et à encourager la diversité et l’originalité dans le secteur de la mode.





Des ateliers autours des métiers de la mode : photograhie, mannequinat et stylisme



Organisé par l'Association des Amis des Domaines des Châteaux de Champs-sur-Marne et de Jossigny, en collaboration avec le Centre des Monuments Nationaux (CMN), le festival se déroulera dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, permettant à un large public de découvrir le travail de ces créatrices. Parallèlement, une animation dans le village de la mode au sein des jardins du domaine mettra en avant les métiers de la mode, tels que la photographie, le mannequinat, et le stylisme. Un studio photo permettra aux visiteurs de capturer leur meilleur profil. Des dégustations de tapas, crêpes et glaces accompagneront la fête.

Le Festival Mode Culture & Patrimoine a pour ambition de devenir un rendez-vous incontournable, enrichissant le paysage culturel et artistique de l’Est parisien, tout en célébrant le patrimoine architectural de la région.



Informations pratiques

Le festival est gratuit et ouvert à toutes et tous les 21 et 22 septembre 2024, de 10h à 17h.

L’inauguration officielle, en présence de toutes les créatrices, aura lieu le samedi 21 septembre 2024 à 17h.



Soixante places VIP seront tirées au sort dans un concours de l’agglomération Paris-Vallée de la Marne

(service Tourisme et Attractivité du Territoire)



https://www.amischateaudechamps.fr/page/2675204-Festival-mode-culture-et-patrimoine