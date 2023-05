culture

Le 17 mai 2023 à 20h au Gazette Café (6 rue Levat à Montpellier), l'association "Famille au grand cœur", fondée en 2021 par des jeunes LGBT demandeurs d'asile ou réfugiés, présentera à la presse et au grand public l'exposition "Ombres et Latitudes" composée des oeuvres du photographe Olivier Clertant.



Inscrit dans le cadre de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie et du 10ème anniversaire de la promulgation de la loi sur le mariage pour tous, cet événement-conférence s'accompagnera des témoignages de jeunes et sera l'occasion de célébrer la diversité et la bienveillance, tout en rappelant l'importance de lutter contre toutes les formes de discrimination et d'exclusion.





"Ombres et Latitudes", d'Olivier Clertant, du 30 mai au 27 juin

Afin de sensibiliser le public aux difficultés rencontrées par ces jeunes demandeurs d'asile ou réfugiés LGBT, l'association organise une grande exposition photo intitulée "Ombres et Latitudes", du 30 mai au 27 juin à Montpellier. Cette exposition, réalisée par le photographe Olivier Clertant, mettra en lumière les jeunes accompagnés tout en rappelant l'importance de lutter contre toutes les formes de discrimination et d'exclusion. La marraine de l'exposition est Eva Darlan, artiste engagée contre l'homophobie.



Après avoir fait ses études en ingénierie à Paris, à 19 ans, Olivier Clertant décide de revenir à ses origines, et de retrouver ses parents biologiques. Dans le but de garder en images et en mémoire ce voyage qui le marquera à vie, il s’achète son premier appareil photo. La photographie devient alors déterminante dans sa vie. Marquée par la quête de ses origines, la photographie d’Olivier Clertant est une interrogation sur notre passé, notre avenir, et sur la recherche d’identité.



Il développe ainsi sa signature par une photographie où sujets et environnements sont en perpétuel questionnement. À la manière d’un narrateur visuel, il cherche à montrer une version positive du monde qui l’entoure, proposant un univers qui se concentre sur des histoires de personnages en quête d’identité.







Présentation presse le 17 mai au Gazette Café

La présentation de l'exposition à la presse et au grand public aura lieu le 17 mai 2023 à 20h au Gazette Café (6 rue Levat à Montpellier), à l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie et du 10ème anniversaire de la promulgation de la loi sur le mariage pour tous. Cet événement-conférence avec les témoignages de jeunes accompagnés sera donc l'occasion de célébrer la diversité et la tolérance, tout en rappelant l'importance de lutter contre toutes les formes de discrimination et d'exclusion.



L'équipe de "Famille au grand cœur" est fière de pouvoir contribuer à cette cause noble et essentielle, et espère que cette exposition sera une réussite grâce au soutien de toutes et tous.

Pour accéder au portrait des 20 jeunes engagés, cliquez ici

A propos de l'association "Famille au grand cœur"



L'association "Famille au grand cœur", fondée en 2021 par des jeunes LGBT demandeurs d'asile ou réfugiés, est une initiative unique en France. Elle accompagne des jeunes LGBT en situation d'exil, persécutés dans leur pays en raison de leur homosexualité, en leur offrant un hébergement en famille d'accueil ou en appartement-relais, ainsi qu'un accompagnement socio-éducatif, linguistique, professionnel et psychologique. Depuis sa création, plus de 150 jeunes ont été accompagnés avec une approche personnalisée et une vision citoyenne.



A ce jour, l'association accompagne au quotidien 65 jeunes dont 20 disposent d'une place d'hébergement. Les valeurs humaines sont au cœur de cette initiative, qui se veut être un modèle d'inclusion et de solidarité pour tous.



Plus d'informations : asso-fagc.fr