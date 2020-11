culture

Voici l’histoire inédite de Hak Ja Han Moon : comment une humble jeune fille de la campagne nord-coréenne est devenue pour des millions de personnes la « Mère de la paix ». Son récit poignant et plein de rebondissements revient sur une enfance déchirée par la guerre et des épreuves de foi.



Dans ses Mémoires, le lecteur découvrira les coulisses de son mariage avec le révérend Sun Myung Moon en 1960. À 17 ans, elle fut choisie, contre toute attente, pour une mission de la plus haute importance aux côtés de son mari. Ils auront 14 enfants, dont quatre sont déjà décédés. Pendant des décennies, tous deux se sont dévoués sans compter, répondant à l’appel de Dieu de réaliser un monde de liberté, de paix, d’unité et de bonheur.



Née en 1943, elle a passé son enfance dans un milieu rural simple et pieux. La colonisation de la Corée par le Japon touchait à sa fin. Fuyant la persécution du communisme en Corée du Nord avec sa mère et sa grand-mère, elles sont parties vers le Sud, risquant plusieurs fois leur vie ; en 1950, elles échappent de peu à la mort lors de la destruction du pont sur le fleuve Han.



Plus tard, elle a travaillé aux côtés du révérend Moon, l’un des hommes les plus énergiques et visionnaires de son époque. Ensemble ils ont sillonné le globe. Malgré une persécution incessante, ils ont rencontré des dirigeants mondiaux, dont Mikhail Gorbatchev et Kim Il Sung, pour leur apporter un message de Dieu.



Elle et son mari se sont beaucoup investis pour bénir les mariages de centaines de milliers de couples. Ils ont lancé de nombreux projets pour les valeurs familiales, la promotion des femmes, l’éducation de la jeunesse, le dialogue interreligieux.



Depuis le décès de son mari en 2012, madame Moon a réussi l’exploit de donner une nouvelle vigueur à ce mouvement. Les derniers chapitres du livre nous font découvrir les capacités de stratège d’une femme guidée par Dieu.

