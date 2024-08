culture







Bourgogne, début des années soixante. Sam, huit ans, tombe du haut d'une grange et meurt le crâne fracassé. Pour sa mère Colette, impossible de croire à un accident. Elle soupçonne François, son mari, un homme violent et secret, de ne pas être étranger au drame. Dix ans auparavant, Colette, enceinte d'un autre homme, a été contrainte de l'épouser. Dès lors, son mari a imposé la terreur et la tyrannie au sein de leur foyer.



Bravant la violence de cet homme, Colette s'engage dans une dangereuse quête de vérité. Quel rôle a-t-il joué dans la mort de Sam ? Et quel est ce trouble passé que François semble vouloir cacher à tout prix ? Au cœur de ce petit village du Morvan, les esprits s'échauffent et les tensions remontant à la guerre atteignent leur paroxysme. Le village bruisse de rumeurs et de douloureux secrets ne tardent pas à resurgir...





L’auteur



Stéphanie Exbrayat est née en 1969 et vit actuellement dans les Yvelines. Fille unique de parents commerçants qui passaient leur temps à travailler, elle passe une enfance assez solitaire à Paris. C’est probablement de cette solitude que naît très jeune son goût pour la lecture et l’écriture. À 22 ans, elle écrit son premier recueil de nouvelles qui est refusé par tous les éditeurs. Elle étudie le théâtre avant d’exercer une dizaine de métiers différents dans des domaines très variés cependant elle continue d’écrire et ne peut se résoudre à abandonner son rêve. En 2015, alors âgée de 45 ans et voyant les années passer, elle décide de se consacrer pleinement à sa passion de l’écriture.



Avec Personne n'a oublié, elle signe un premier roman puissant entre thriller et suspense psychologique.



Quatre jours seulement après sa parution, "Personne n'a oublié" se classait dans les meilleures ventes dans la catégorie Polar sur Fnac.com.





