Entre fiction et réalité, "Le transfuge de Téhéran" plonge le lecteur dans le monde caché du renseignement, où les États se livrent une lutte féroce. L'intrigue s'articule autour du personnage de Karim Leclerc, agent du service action de la DGSE, précipité dans des missions plus dangereuses les unes que les autres. Cette fois il est chargé d’exfiltrer un haut dignitaire iranien en collaboration avec le MOSSAD. Le transfuge pourra-t-il livrer les secrets du programme nucléaire iranien ?

SPY N°2 "Le transfuge de Téhéran"

Auteur : Michel Behar

Edition PUBLIBOOK

Collection SPY

244 pages - 110x180

ISBN : 9782342169492

A propso de l'auteur



Michel Behar, est diplômé d’HEC et Docteur en Sciences Politiques de l’Université de La Sorbonne à Paris. Ancien auditeur de l’IHEDN (Institut des Hautes Études de Défense Nationale) Michel BEHAR est un spécialiste de l’évaluation du risque politique. Coauteur d’un livre sur "L’évaluation du risque politique lié aux opérations internationales", il a également publié de nombreux articles dans des revues spécialisées sur ce sujet et sur les problèmes de défense.



Auteur des deux premiers opus de la collection SPY ("Spy n°1 - La cellule d'Alger", "Spy n° 3 - Le vol MH 370 ne répond plus"), il a publié en 2005 le thriller "2006 : ils ont fait couler le sang du monde".