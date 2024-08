culture

Fabienne Tendille est une enfant des années 80 biberonnée à la musique par son papa. Enfant, l’artiste en herbe s’imagine déjà en haut de l’affiche et fait l’andouille en haut d’une chaise, sa première scène en fait. Adolescente, Fabienne s’orientera finalement vers l’infographie 3D, métier dans lequel elle s’investira avec plaisir jusqu’à tout plaquer pour le théâtre à l’âge de 25 ans. FIBS fait sa révolution pour s’épanouir pleinement, tout d’abord au sein de troupes diverses et variées, esprit peace and love oblige, jusqu’à découvrir le bonheur d’être seule sur scène face au public.





Sur scène, son ukulélé en main, Fibs dynamite les tabous avec désinvolture et espièglerie.





Fibs, c'est du sang neuf dans l'univers du one woman show, à travers des sujets aussi loufoques qu'actuels et des personnages déjantés et absurdes.



Fibs virevolte sur scène avec une énergie hors du commun et envoie valser les conventions dans nos tronches.



Cette fille est folle ! Elle se prend même pour Jennifer Beals cette maniaque !



Bref,Fibs c'est un véritable couteau suisse alliant humour et musique, mais pas que...





Nous sommes heureux de vous convier à cette date exceptionnelle avant que FIBS n’investisse pendant 3 mois une scène parisienne dès octobre prochain. Soyez curieux ! venez !