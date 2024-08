culture







"Prince blasé, recherche la propriétaire d’une chaussure de verre retrouvée"



Ces deux protagonistes sont des aspects de notre psychisme à tous. Nous sommes tous des êtres à la fois mi-grenouille et mi-Belle.



Cependant, dans le cours de l’évolution du cerveau humain, depuis Aristote nous avons cru que la femme est la grenouille fertile et que l’homme est le Prince lumineux. Un féminisme doublé d’existentialisme, en bannissant les contes de fées n’a rien réglé à cette méprise.



Or, notre perception de ce que sont l’homme et la femme soutient toute la société et dirige nos vies, nos actes et colore même nos sentiments. Qui plus est, de nous enfoncer dans cette erreur nous enferme individuellement dans une vie où l’amour et le développement de soi nous échappent.



Qui sommes-nous ? La pansystémologie peut répondre à cette question. Dérivée de la conception de l’ordre implicite de David Bohm, de l’aether selon Einstein, du modèle taoïste et des polarités inversées selon Jung, elle s’appuie aussi sur les plus récentes études du cerveau. Elle étudie le maître-modèle sur lequel se développent la nature et notre cerveau et à travers lequel s’exprime notre psyché.





"Ce n’est pas en enseignant les détails de la génitalité qu’on protègera nos jeunes des prédateurs. Les médias associent beauté et génitalité donc font la promotion de celle-ci. Tout au plus, nous ferons naître de la confusion dans le cerveau de ces enfants. La solution réside dans l’acquisition plus globale d’une hygiène psychique, inexistante pour l’instant. Celle-ci requiert une redéfinition de l’homme et de la femme grâce à nos acquis scientifiques et psychologiques. Les positions de pouvoir affectent négativement l’éthique de certains qui pourtant sont un parfait miroir de la société. Voilà ce sur quoi il faut s’interroger. Tant que nous ne connaissons pas la vraie nature de l’humain nous n’aurons aucun contrôle. Or cette connaissance est maintenant accessible. Voilà la raison d’être du livre "Homme…Femme…un Nouveau Regard", confie l’auteure, Ariane Page.

À propos de l'auteure



Sous son nom de plume Ariane Page, l’auteur de "Isis Code" et de "Love Them Back to LIFE" est une ancienne assistante à la réalisation pour la télévision de Radio-Canada, titulaire d'une maîtrise de recherche en psychologie. Avec un langage simple, elle offre un nouveau regard sur ce que sont l’homme et la femme, loin des définitions traditionnelles.





En vente dès maintenant en ligne et dans toutes les librairies qui souscrivent au réseau de distribution internationale Ingram, c’est-à-dire des dizaines de milliers de librairies et 70 partenaires en ligne. Ex au Canada : Amazon, Barnes & Noble, Chapters/Indigo etc.…



ISBN : 978-1-7750877-0-0 (broché) $19.99 (p.s.)

ISBN : 978-1-7750877-3-1 (relié) $32.99 (p.s.)

ISBN : 978-1-7750877-2-4 (ePub) $14.99 (p.s.)





Lien Amazon.fr : (Prix canadien, taxes en sus)Lien Amazon.fr : www.amazon.fr/Homme-Femme-Nouveau-Regard-Invisible/dp/1775087700



202 pages, 50 illustrations en couleur. Édité par Seagreen Star Books Montréal.