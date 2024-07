culture



Magie imParfaite est le premier tome de la série « Le Cathare imParfait », un suspense surnaturel, sombrement drôle, qui suit un trio d’hérétiques immortels. Si vous ne pouvez pas plaisanter quand la mort est en jeu ? Eh bien… Vous ne mourrez peut-être pas comme il faut.

Après une première année sensationnelle, se déroulant principalement à Toulouse, mais s’étendant sur toute la France en termes de géographie et d’histoire, cette fantasy urbaine pleine d’entrain tisse une histoire et une mythologie française obscure jusqu’à nos jours, avec un casting de personnages comme les lecteurs n’en ont jamais rencontré auparavant.

Synopsis



La série suit trois hérétiques des trois religions abrahamiques : Paul Bonhomme, un ancien Cathare, qui se réincarne dans le cadavre le plus proche à chaque fois qu’il meurt ; Isaac, dit l’Aveugle, créateur de la Kabbale, et figure de mentor/père de Paul ; et Aïcha Kandicha, une reine guerrière marocaine indestructible du 9ème siècle.



Avec un mélange d’action intense, d’humour noir, de références à la culture pop et de rebondissements qui tiennent les lecteurs en haleine à chaque page, la série s’est rapidement taillé une place de choix sur le marché anglophone comme favorite des fans.

« P roche de la perfection pour un premier roman d’une série » Fantasy-Faction.com.

« Le meilleur premier roman que j'ai jamais lu ». Heather G. Harris (auteure de best-sellers)

Texte de présentation



Après des centaines d’années à mourir, on pourrait penser que j’ai déjà perfectionné ce système… Un moment, je suis un prêtre hérétique au 12ème siècle, chassé, haï… L’instant d’après, je me réveille dans le cadavre le plus proche. Coincé dans un cycle de réincarnation instantanée, revenant comme une brebis galeuse.



Huit cents ans plus tard, on pourrait croire que j’ai appris une ou deux choses. Pas du tout. Tout ce que j’ai appris, c’est à mourir beaucoup trop facilement, beaucoup trop souvent.

Aujourd’hui, mon territoire dans le sud de la France est menacé et je me retrouve piégé par des runes impossibles fabriquées par des anges. Si les anges sont devenus complètement diaboliques, ce n’est peut-être pas seulement mon territoire qui est en danger, mais toute la réalité elle-même…

Je dois arrêter celui qui complote tout ça, et sur-le-champ. Enfin, on ne peut pas revenir à la vie si plus rien n’existe.





Livre primé

Gagnant - Meilleure série 2023, catégorie thriller surnaturel - Audiobook reviewer awards.

Gagnant - Meilleure fiction paranormale - Pencraft Spring Award of Literary Excellence 2024.

Lauréat - Meilleure fantaisie (générale) American Legacy Book Awards 2024.

2023 Finaliste - catégorie Fantasy International Book Awards.

2023 Demi-finaliste - Fantasy-Faction - SPFB09.

La série est actuellement en lice pour treize prix aux Indie Ink Awards, nominés par les lecteurs, le plus grand nombre de catégories de tous les livres.

À propos de l’auteur

Ce fut un voyage étrange et incroyable pour arriver au moment où ces livres vont être relâchés dans la nature, comme des animaux rares, presque en voie d’extinction, renvoyés dans leur habitat naturel, se demandant déjà où ils vont pouvoir piquer des clopes dans les plaines d’Afrique, comme ils le faisaient autrefois dans les salopettes des gardiens de zoo. C.N. Rowan ("Appelez-moi C.N., M. Rowan est mon père") est originaire de Leicester, en Angleterre.



Après avoir échappé à ses terribles, terribles griffes (je plaisante, il est fier d’être originaire du Midland), il a fini par vivre dans le sud-ouest de la France pour ses péchés. Enfin, pas pour ses péchés. Sinon, il aurait fini par vivre dans un endroit vraiment épouvantable. Comme Leicester. (Encore une fois, je plaisante, il aime vraiment Leicester. Il sait que Leicester peut encaisser une blague. Contrairement à d’autres villes. Je te regarde, Slough).



Avec plusieurs cordes étranges à son arc, toutes faites de soie dentaire et susceptibles de se briser si vous essayez de les utiliser pour faire quelque chose d’aussi aventureux que tirer une flèche, il a fait toutes sortes de choses bizarres, de la gestion d’un label de hip-hop (avec lui-même comme rappeur) à la vente d’aide à la vie quotidienne pour les personnes handicapées dans les rues malfamées de Syston.



Il est particulièrement fier du travail qu’il a accompli dans la gestion et l’enregistrement de plusieurs groupes de hip-hop français, et il attend actuellement la confirmation des rumeurs les plus folles selon lesquelles il pourrait recevoir un disque d’or pour une chanson qu’il a enregistrée et mixée.