Album “I Messaggi Di Medjugorge Vol1”

Album “I Messaggi Di Medjugorge Vol 2” on 4 December 2020

Album “I Messaggi Di Medjugorge Vol 3” on 5 March 2021

"Medjugorje Project" est un ouvrage record pour célébrer le trentième anniversaire des apparitions à Medjugorje. Il y a trente chansons avec les textes originaux tirés des messages de la Madone.



Les paroles des chansons sont assemblées en réduisant les messages d’une année (le 25e jour de chaque mois) en une chanson, plus quelques petits ajouts de messages personnels aux différents visionnaires de Medjugorje. Ce sont trois CD musicaux avec 10 chansons chacun, pour une période de trente ans...



La Reine de la Paix soit avec nous !

Giuseppe Cionfoli, alias Padre Cionfoli



A propos de "Padre" Cionfoli

Giuseppe "Père" Cionfoli est un "auteur-compositeur de Dieu" par vocation.



Portant l’habitude de son frère, il a été choisi en 1981 par l’émission de télévision "Domenica in" pour participer à un concours de nouvelles voix. La chanson interprétée était "Nella calccia entra il mare" qui parlait de l’expérience concrète que le chrétien fait de Dieu quand il lui permet d’entrer dans sa propre petite goutte de lui-même se laissant remplir.



Le succès de Cionfoli fut immédiat, à tel point qu’on l’appelait le "Ministre de Dieu". La participation au Festival de Sanremo, édition 1982, était un must, avec "Solo Grazie" : une chanson à la vie. De cette édition du festival Sanremo "Père" Cionfoli a été le gagnant moral, à tel point que dans un court laps de temps "Solo Grazie" est arrivé au sommet des charts des disques les plus vendus en Italie et dans le monde.



Cionfoli à cette époque a consacré beaucoup d’espace à la prédication, participant à des réunions pour les jeunes et des réunions de prière organisées par des paroisses, des diocèses ou des groupes d’inspiration catholique à des fins caritatives.



Il y a aussi de nombreuses tournées à l’étranger (Canada, Australie, États-Unis et Europe). L’une des expériences les plus excitantes de cette année a été le concert tenu dans le stade de Bari, qui a également été assisté par Mère Teresa de Calcutta.



En 1983, il participe à son deuxième festival de Sanremo avec la chanson "Shalom", invoquant la paix. A retenir également : sa participation au festival Sanremo 1994 avec "Squadra Italia" (dans une chanson sur les valeurs fondamentales de la famille) et sa passion pour l’art avec la création de peintures et sculptures inspirées par Padre Pio.



Federico Fellini, Alberto Sordi et Mike Bongiorno sont les témoins de ses œuvres. Certaines sculptures sont exposées dans diverses villes italiennes.

