culture

4 vidéoclips, 18 trophées

L’univers de science-fiction de l’artiste Nicolas Cailloux, alias Mephis 21, fascine hors hexagone. En 2021, les quatre vidéoclips ont été sélectionnés par de nombreux festivals de film internationaux en Inde, au Japon, en Espagne ou encore en Italie.



18 trophées, tels que Meilleure chanson de l’année au Jaipur International Film Festival en Inde ou Meilleurs clips de musique au Twilight Tokyo Film Festival au Japon, viennent couronner le travail de cet ambitieux artiste.



Trophées 2021



Un projet transmédia 360 °

Les clips primés s'inscrivent dans un projet global de grande envergure. Série audio, vidéo, jeux, BD, art-works... plus de 100 œuvres indépendantes s’assemblent et composent l’univers transmédia imaginé par le prolifique Nicolas Cailloux. L’internaute embarque sur la Goetia, vaisseau spatial interactif, pour une odyssée fantastique et artistique qui l’emmène jusqu’aux tréfonds de l’humanité.





Le vaisseau spatial la Goetia



180 bénévoles et partenaires

Le projet de Mephis 21 est colossal et les moyens, limités. Mais Nicolas Cailloux, formé en école de commerce, maîtrise la gestion de projet et la communication. Pour mener à bon port le M21, il écume les plateformes de freelances à la recherche de nouveaux talents. De nombreux bénévoles et partenaires venus du monde entier (Japon, Indonésie, Philippines, Venezuela, Canada, Portugal...) se joignent ainsi au vaste projet transmédia.





Nicolas Cailloux en studio



Insatiable Nicolas Cailloux

Insatiable, Nicolas Cailloux parle de ses projets futurs : "Et maintenant ? Je vais continuer à chercher des partenaires pour poursuivre l'aventure Mephis 21. Et lorsque la vie aura repris son cours normal, j’espère exposer toutes les peintures du parcours audiovisuel de la Goetia dans une véritable galerie. Puis je ferai un film."



Nicolas Cailloux attend également de savoir s’il fera partie de la sélection 2021 de l'Urban Film Festival qui se déroulera au mois de décembre à Paris.





Extrait du clip "Les ombres"



Pour en savoir plus

Site : www.m21.fr

Facebook : https://www.facebook.com/mephis21

Youtube : https://www.youtube.com/nicolascailloux

Instagram : https://www.instagram.com/mephis21

À propos de Nicolas Cailloux, alias Mephis 21

Nicolas Cailloux crée son premier site internet à 12 ans. En 1999, il commence à rapper et imagine son personnage : Mephis 21, sorte de réincarnation de Mephistopheles.

Tandis que ses camarades de classe révisent pour le baccalauréat, il fait ses premiers pas dans la production et l’entrepreneuriat en créant un label et une compilation réunissant les meilleures écoutes d’un réseau social (alors que Myspace ou Spotify n’existent pas encore), soutenu par Universal Music.

Pour le projet Mephis 21, Nicolas Cailloux est tour à tour scénariste, réalisateur, acteur, monteur, costumier, webdesigner, sound-designer et agent.