culture



« Ouvrir un livre, c’est ouvrir une fenêtre »

C’est dans cet esprit que se présente ce recueil/album "Autre Part - Poèmes illustrés", en une promesse de dépaysement. Le souffle du grand large parcourt ces textes puissants, qui se distinguent par leurs thèmes profondément originaux, mis en valeur par les illustrations de l’auteur.

Comme leurs titres le laissent deviner, ces textes sont bien loin des clichés d’une poésie introspective et étriquée.



Quelques thèmes...

L’ailleurs de l’espace et du temps :

Yucatan

Nil Blanc, Nil Bleu

le Puits du Dragon

Memento Mori…

La puissance de la nature :

Le Tigre

Nanuq

Bos Taurus…

La force du destin :

l’Indien

le Vainqueur Barbare

Elle Souffle

Le Gabier…

… et d’autres thèmes qui font aussi la part belle à l’humour et l’invention :

Plomb

Le Procrastinateur...

et le tour de force oulipien de « Tout Tenter… »

En fin de recueil, l’auteur livre avec malice informations et anecdotes sur ces textes et raconte la découverte de la poésie par quelqu’un qui détestait les poètes.

Présentation soignée en double page

Livre relié : 98 pages couleurs papier luxe, 17 x 24 cm (ISBN 978-2-492288-08-1) : €28,00

Numérique ebook (formats divers : ePub, Kindle, Apple Books, Kobo, Pdf…) : €4,99

Disponible dès maintenant en librairie et sur le site de l’éditeur : www.hitippe.com/autre-part, ou sur les principales plateformes : Pumbo.fr, Amazon, Apple Books, Fnac, Kobo, leslibraires.fr…







En savoir plus

Voir la page de l'ouvrage chez l'éditeur : www.hitippe.com/autre-part

Découvrir des extraits sur la page dédiée et des commentaires de lecteurs

Obtenir un exemplaire presse du recueil complet sur demande sur la page Presse du site : www.hitippe.com/presse ou par email à : presse@hitippe.com.



A propos de Gao T. Kanth

Gao T. Kanth est le nom de plume d’un français vivant en Chine après avoir parcouru le monde et connu plusieurs vies. Graphiste et écrivain, il déclare à propos de ce livre : "j’ai essayé de marier les mots et les illustrations comme on prépare l’accord des mets et des vins pour une dégustation entre amis. Pour une poésie du plaisir de la découverte."