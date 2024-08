culture

Jacek Wozniak Adelinaa Kerleroux





Wozniak, pour la première fois, montre les dessins publiés dans le Canard, qu’il a ensuite réalisés sur des toiles de grand format (peinture acrylique).

Adelinaa, dotée d'un style à la fois graphique et coloré, elle exerce son talent sur des supports très divers, elle propose sa série de dessins : "La corrida humaine".

Kerleroux expose ses dessins tristement drôles et drôlement tristes extraits de la série " La panique précaire".

Des invités viendront créer la surprise en présentant également quelques-unes de leurs œuvres.





L‘exposition Bô Gestes

Bô Gestes est le titre générique d’expositions commencées en novembre 2017 et destinées à se prolonger en 2018 et 2019. A chaque fois des thèmes spécifiques seront développés.

En 2018 deux dates supplémentaires sont d’ores et déjà au calendrier :

- du 11 au 22 septembre

- du 27 novembre au 8 décembre

et pour 2019 les trois dernières semaines de Mars.





La galerie Rouan

Pour Bernard Rouan, ouvrir une galerie d’art était l’aboutissement naturel d’une longue carrière professionnelle dans la photographie et la communication. Dès 2000, il s’installe face au Carreau du Temple et quelques années plus tard il ouvre son espace au public et y expose d’autres artistes.

Aujourd’hui outre l’organisation d’expositions ponctuelles, il représente des artistes actuels confirmés tels que Jean-François Brahin, Ralph Resch, Jacek Wozniak, Adelinaa Ka, Jean-François Galey-Sand, Xavier Foissart… et il facilite également les débuts d’artistes prometteurs dont il aime les œuvres qu’ils soient photographes, peintres ou dessinateurs.

La galerie Rouan est présente dans les grands médias artistiques, sur internet et les réseaux sociaux.