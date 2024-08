entreprises

Paris, le 31/10/2017 - Le Groupe AKKA Technologies a placé avec succès un emprunt de type Schuldschein (placement privé de droit allemand) dont le montage et l'arrangement ont été confiés à BayernLB, BNPP, HSBC & ING.

Après les succès de l’Euro PP de 100M€ en 2013 et du Schuldschein de 140M€ émis en 2014, le Groupe émet ainsi un troisième emprunt européen. Ce dernier a été souscrit par une grande variété d'investisseurs institutionnels et de banques en Europe et en Asie.

La forte demande des investisseurs reflète leur confiance dans la stratégie du Groupe, son identité européenne basée sur son pilier franco-allemand, sa dimension internationale et son potentiel à moyen et long terme. Elle a conduit le Groupe à plus que doubler le montant initialement projeté pour le porter à 450M€.

L'emprunt Schuldschein est constitué de 5 tranches fixes et variables de maturité 5, 7 et 10 ans, avec un coût de financement moyen légèrement inférieur à 1,5%. Cette opération, non dilutive pour les actionnaires et sans incidence sur l'endettement net du Groupe, vient renforcer sa flexibilité financière et diversifier ses sources de financement. Elle renforce également la structure financière du Groupe en allongeant la maturité moyenne de sa dette, dans un contexte de taux favorable.

Après le succès de son précédent plan stratégique PACT 17, les fonds levés permettront pour partie au Groupe de réduire le coût moyen de sa dette en remboursant des lignes existantes. Le solde confère au Groupe les moyens de déployer son nouveau plan stratégique CLEAR 2022, qui sera communiqué en externe fin janvier 2018 et qui lui permettra de renforcer le leadership d’AKKA France, de consolider son positionnement en Allemagne et d’accélérer sa croissance à l’international.

Prochains événements :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 : jeudi 9 novembre 2017

Chiffres d’affaires 2017 : mercredi 7 février 2018

Résultats 2017 : mardi 20 mars 2018

À propos d’AKKA Technologies

« Le meilleur moyen de prévoir l’avenir, c’est de l’inventer. Transmettons la passion des technologies. »

Fondé en 1984, AKKA Technologies est aujourd’hui le leader Européen du Conseil en Ingénierie et services R&D dans le secteur de la mobilité. Fort de ses 15 000 talents répartis dans plus de 20 pays, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,1 Md€ en 2016.

Partenaire d’innovation, AKKA Technologies compte parmi ses clients les principaux groupes industriels européens dans les secteurs de l’automobile, l’aéronautique et le ferroviaire mais aussi les secteurs Life sciences de l’énergie, des services, des télécoms et de la défense: Airbus Group, Alstom, BMW, Daimler, GlaxoSmithKline, Renault, Safran, Thales, Volkswagen, Volvo...

Akka Technologies fournit à ces grands groupes des solutions technologiques leur permettant d'améliorer leur processus d’innovation, leur valeur ajoutée, leur productivité et leur efficacité lors de la conception de nouveaux produits ou de nouveaux procédés jusqu’à leur industrialisation. Son positionnement géographique unique autour de son axe franco-allemand, sa capacité à délivrer des solutions trans-sectorielles et transnationales et son expertise incontournable dans les technologies du futur (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning…) lui permettent d’accompagner ses clients dans leur 2 déploiements essentiels : la mondialisation et la digitalisation. Ainsi, le Digital et les technologies du futur représentent d’ores et déjà 15% du chiffre d’affaires du Groupe.

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537.

