Lancée en 2018 par Stéphane Seigneurin et Alexandre Michel, la solution de gestion intelligente des places de parking dans un premier temps, puis de bureaux et d’espaces de restauration, a rapidement séduit de grands comptes tels que Nestlé, Merck, Lagardère, La Mutuelle Générale, JC Decaux, Lavazza ou encore Onet. Elle fait gagner chaque jour 30 % d’espace à ses clients.



L’entrée d’Irdi Soridec Gestion au capital va permettre à MyCarSpot de franchir une nouvelle étape dans son développement et la conquête de nouveaux marchés étrangers. Déjà présente en Suisse, Italie, Espagne, Royaume-Uni, la jeune société occitane veut accélérer sa pénétration en France et s’étendre à l’ensemble de l’Union Européenne…..



Pour soutenir cette marche en avant, MyCarSpot prévoit de renforcer son équipe commerciale et technique, et annonce une dizaine de recrutements en 2021 pour effet immédiat : développeurs, customer service, web marketing, commerciaux.



Parallèlement, dans une logique d’amélioration constante du logiciel et de la gestion de projets clients, MyCarSpot affectera une partie de cette levée de fonds au développement de nouvelles fonctionnalités, à l’ergonomie et à la traduction des interfaces (déjà disponibles en français, anglais, espagnol, italien et néerlandais).



Stéphane Seigneurin et Alexandre Michel, associés fondateurs de MyCarSpot

"L’application permet d’optimiser les espaces, de faire des économies, et d’améliorer l’expérience collaborateur. A ces besoins, s’est rajoutée avec la COVID la nécessité de gérer la distanciation sociale et de tracer les flux des personnes occupant les locaux d’entreprises. De ce fait, nous sommes entrés dans une courbe de croissance accélérée. Chez IRDI SORIDEC, nous avons trouvé une écoute attentive et un accompagnement ajusté pour financer notre croissance, passer le cap, et déployer nos actions vers de nouveaux marchés", explique Stéphane Seigneurin, Président et fondateur de MyCarSpot.



"Nous avons été favorablement impressionnés par les rapides déploiements commerciaux de l’équipe MyCarSpot et sa capacité à répondre pertinemment aux problématiques sans cesse mouvantes de leurs clients. Ces derniers sont soucieux de mieux organiser la vie au travail de leurs collaborateurs et les applicatifs MyCarSpot y répondent parfaitement, notamment sur la gestion des parkings d’entreprise, véritable casse-tête pour de nombreuses sociétés", souligne Julien Sainte-Catherine, Directeur de Participations chez Irdi Soridec Gestion.

A propos de MyCarSpot



Permettant la gestion intelligente des espaces partagés de l’entreprise, MyCarSpot a été lancé en 2018, par Stéphane Seigneurin et Alexandre Michel, associés. La société qui a déjà séduit de grands comptes tels que La Mutuelle Générale, JC Decaux, Lavazza ou Onet, vise 2M€ de chiffre d’affaires d’ici trois ans.



Elle est installée dans l’Hérault, à Montpellier (région Occitanie), au sein du Business & Innovation Center (BIC), incubateur d’entreprises innovantes classé parmi les 5 meilleurs au monde. MyCarSpot est membre de la French Tech Méditerranée et du cluster d’entreprises numériques Digital 113.



www.mycarspot.io





A propos d’IRDI SORIDEC Gestion



Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société IRDI SORIDEC Gestion accompagne en capital les entreprises basées dans le grand quart sud-ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine) à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital développement / Transmission). Avec 340 M€ sous gestion, IRDI SORIDEC Gestion a la capacité de suivre des investissements de 0.2 M€ jusqu’à 12 M€. Au travers des fonds gérés, IRDI SORIDEC Gestion est partenaire de près de 200 PME et ETI dans de nombreux secteurs d’activité.



L’investissement dans MyCarspot se fait à travers les fonds Aelis et Inn’vest PME Occitanie Est (fonds européen FEDER).



www.irdisoridec.fr