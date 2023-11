entreprises

De landbouw in de EU is sterk afhankelijk van de import van meststoffen en kampt met uitdagingen door droogte. Toch wordt jaarlijks 200 miljard liter urine weggespoeld met meer dan 6 biljoen liter drinkwater in EU-toiletten.

In 2023 lanceerde Toopi Organics zijn eerste product op basis van fermentatie van menselijke urine in Frankrijk en België: een organische en koolstofarme landbouwbiostimulant voor de gedeeltelijke vervanging van op fosfaat gebaseerde meststoffen (tot 50%).

Toopi kondigde in september 2023 een Serie A-financiering van €16 miljoen aan voor de financiering van de bouw van twee industriële locaties in Frankrijk en België. De EIC Accelerator (€2,4 miljoen subsidie, plus €6 miljoen eigen vermogen in 2025) zal de uitrol in de EU ondersteunen, te beginnen met 120 agronomische proeven in 6 lidstaten.

Bordeaux, Frankrijk, 14 november 2023 - Toopi Organics, een Franse biotechnologische start-up die landbouwbiostimulanten ontwikkelt afgeleid van de fermentatie van menselijke urine, is €8,4 miljoen toegekend door de EIC Accelerator, het toonaangevende innovatieprogramma van Europa voor deeptech start-ups. De financiering omvat een niet-verwaterende subsidie van €2,4 miljoen, evenals €6 miljoen aan eigen vermogen dat in 2025 zal worden geïnvesteerd. De eerste actie van Toopi Organics zal bestaan uit het lanceren van 120 agronomische proeven in 6 doellidstaten: Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, België en Nederland - waar het bedrijf in 2023 voor het eerst urine verzamelde op het Mysteryland Festival in Amsterdam. (1)

Every year, 200 billion litres of urine are flushed away together with over 6 trillion litres of drinking water in EU toilets. Concurrently, Europe faces increasingly frequent and severe drought conditions, and remains highly dependent on fertilizer imports (>70% for phosphorus).

Elk jaar wordt 200 miljard liter urine samen met meer dan 6 biljoen liter drinkwater weggespoeld in EU-toiletten. Tegelijkertijd wordt Europa geconfronteerd met steeds vaker voorkomende en ernstige droogteomstandigheden (2) en blijft het sterk afhankelijk van de import van meststoffen (>70% voor fosfor) (3) .

"We geloven dat urine de ontbrekende schakel is om de voedingsstoffenkringloop tussen consumenten en boeren te sluiten", zegt François Gérard, Directeur Benelux van Toopi Organics . "Urine bevat niet genoeg voedingsstoffen om planten te voeden, maar het is een uitstekend medium om micro-organismen van agronomisch belang te kweken. Deze micro-organismen kunnen bodemfosfor oplossen, atmosferische stikstof vastleggen of gewassen beschermen tegen droogtestress. Urine-upcycling is daarom voordelig op vele niveaus: waterbehoud, meststofgebruik en bodemkwaliteit, evenals koolstofvoetafdruk en gewasproductiviteit."



In 2023 verzamelde Toopi Organics urine op muziekfestivals in Frankrijk, België, Spanje & Nederland via partnerschappen

met toilethuurbedrijven WC Loc, Happee Services, Un Petit Coin de Paradis en Van Overbeek.

In 2023 verzamelde Toopi Organics de urine van bijna 2 miljoen EU-burgers. Het bedrijf installeerde waterloze urinoirs in snelweg rustplaatsen, themaparken en werkte samen met toilethuurbedrijven om urine te verzamelen op muziekfestivals en landbouwevenementen in Frankrijk, België, Spanje en Nederland. Het bedrijf lanceerde ook zijn eerste product - de Lactopi Start - in Frankrijk en België (4) . Deze op urine gebaseerde landbouwbiostimulant, gericht op het veiligstellen van vroege groei en het optimaliseren van de opname van bodemfosfor, is goedgekeurd voor gebruik in biologische landbouw in 5 EU-lidstaten. Om de productiecapaciteit te verhogen en nieuwe producten te ontwikkelen, sloot Toopi Organics in september 2023 een Serie A van 16 miljoen euro. De EIC accelerator-financiering opent nu nieuwe perspectieven voor het bedrijf:

" Onze eerste grootschalige industriële locatie in Frankrijk zal in 2025 volledig operationeel zijn, en een tweede zal volgen in België. Met de steun van de EIC kunnen we groter denken. We zullen de behoeften van zowel Noord- als Zuid-Europese landen verkennen, we zullen ons product testen op lokale gewassen, we zullen beginnen met het exporteren van onze producten, en we zullen de bouw van twee extra fabrieken in de EU plannen. Alles zal dus twee keer zo groot zijn: het team, het aantal boeren dat we bedienen, de hoeveelheden urine die verzameld moeten worden, en onze impact op het gebied van waterbehoud en CO2-uitstoot gerelateerd aan meststoffen." – Alexandra Carpentier, CEO van Toopi Organics

Over Toopi Organics

Toopi Organics, opgericht in 2019, is een biotechnologiebedrijf met hoge impact dat menselijke urine transformeert in microbiële biostimulanten voor de landbouw. Met het hoofdkantoor in het zuidwesten van Frankrijk heeft Toopi Organics nu een team van 35 medewerkers in Frankrijk en België. Momenteel breidt het zijn urineverzamelingsnetwerk uit (snelweg rustplaatsen, muziekfestivals, openbare locaties en themaparken) en versterkt het zijn productiecapaciteiten, het bedrijf is van plan om tegen 2029 meer dan 5 miljoen liter op urine gebaseerde biostimulanten te distribueren in heel Europa.

www.toopi-organics.com

Over de European Innovation Council (EIC) Accelerator

De EIC Accelerator biedt start-ups en MKB's subsidies tot €2,5 miljoen gecombineerd met eigen vermogeninvesteringen via het EIC Fonds variërend van €0,5 tot €15 miljoen of meer. Naast financiële ondersteuning profiteren alle projecten van een reeks Business Acceleration Services die toegang bieden tot toonaangevende expertise, bedrijven, investeerders en ecosysteemactoren.

Leer meer

Perscontact

Pierre-Emmanuel Gaultier / +33 7 49 65 5 23 / pe.gau ltie r@toopi-organics.com

Downloads

Perskit (belangrijke cijfers, biografieën, foto's om te downloaden)

(1) Partnerschap met Van Overbeek, als onderdeel van het programma Innofest Nederland.

(2) Drought in Europe, June 2023

(3) European Sustainable Phosphorus Platform