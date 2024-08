entreprises



Un acteur majeur sur le marché de l’ERP pour les PME industrielles

Prod-IG, créée en 2008, est un des principaux revendeurs de la solution ERP Yourcegid Manufacturing PMI de Cegid. Basée en régions parisienne et lilloise, l’entreprise compte une vingtaine de salariés.



Par ce rachat, 1Life et Prod-IG donnent naissance à un acteur majeur sur le marché de l’ERP pour les PME industrielles. Ce rapprochement permettra également l’accélération de l’activité d’édition de 1Life et la création de nouvelles offres autour de la dématérialisation, de l’usine connectée 4.0 et du Big Data.



1Life renforce aussi son ancrage territorial dans les régions Ile-de-France et Hauts-de-France.



"Le rapprochement Prod-IG/1Life nous permet de consolider notre activité d’intégration de l’ERP Cegid à destination des PME industrielles. Avec plus de 60 collaborateurs répartis dans les agences de Paris, Lyon, Nantes, Lille et Montpellier, nous maillons plus fortement le territoire pour une proximité et une réactivité améliorées au service de nos 700 clients.", explique Denis Affre, Président du Groupe 1Life.





Chiffre d’affaires consolidé de plus de 10 millions d’euros d’ici à 2020

Une première acquisition qui annonce déjà le début de nouveaux projets. En effet, 1Life souhaite acquérir d’autres entités afin de compléter son expertise. La société prévoit une croissance organique de plus 20% par an sur les trois prochaines années et un chiffre d’affaires consolidé de plus de 10 millions d’euros d’ici à 2020.



La société 1Life tient à remercier ses partenaires qui ont participé à la réussite de ce projet : Ixo Private Equity, Lexicube-Avocats, Odiceo, In Extenso, Sinnoptic, Avvens et la banque CIC.





A propos de 1Life