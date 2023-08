entreprises

Renforcement du développement des solutions de mobilité industrielle d’ez-Wheel

Expansion de l’activité à l'échelle mondiale grâce aux implantations du groupe IDEC

Contexte du rapprochement stratégique



IDEC et ez-Wheel ont signé un accord de partenariat stratégique le 24 janvier 2022 et IDEC a commencé la distribution exclusive au Japon en avril.



Fondée en 2009 à Angoulême, ez-Wheel est une entreprise technologique innovante spécialisée dans les roues électriques autonomes. Elle a mis au point la première roue électrique autonome au monde en 2010 et la première roue motrice de sécurité pour robots mobiles en 2020.





Augmentation de la demande de robots

La demande de robots augmente en réponse aux besoins d'automatisation des usines, à la pénurie de main-d'œuvre et au vieillissement de la population active. L'utilisation des AGV (véhicules à guidage automatique) et des AMR (robots mobiles autonomes) se démocratise dans diverses industries et le marché de la robotique mobile devrait croître de 25 % par an au cours des prochaines années.



Demandes de la part d'une grande variété de clients

Depuis le lancement des produits ez-Wheel au Japon, IDEC a reçu des demandes de la part d'une grande variété de clients, principalement de grands constructeurs automobiles, démontrant des synergies significatives avec l’activité d’ez-Wheel et confirmant l’intérêt pour le groupe de promouvoir des solutions de mobilité industrielle.



Développer les ventes mondiales de diverses solutions de mobilité

En comptant ez-Wheel parmi les sociétés du groupe, IDEC sera en mesure de développer les ventes mondiales de diverses solutions de mobilité qui combinent les produits d'ez-Wheel avec l'IHM (Interface Homme-Machine) spécialisée d'IDEC et des équipements liés à la sécurité en utilisant le réseau de vente du groupe IDEC. IDEC sera également en mesure de renforcer ses capacités en matière de logiciels.



La mission d'IDEC est de « créer un environnement optimal pour les hommes et les machines » et, avec l'arrivée d'ez-Wheel dans le groupe, IDEC contribuera à améliorer le bien-être au travail et à assurer la sécurité d’un plus grand nombre d'applications où les hommes et les robots peuvent travailler ensemble.

Levier de croissance et changement d’échelle



Solide réseau de vente

En rejoignant le groupe IDEC, ez-Wheel bénéficie des compétences industrielles d’IDEC, d’un solide réseau de vente, d’une expertise en sureté de fonctionnement et de produits de sécurité déjà utilisés dans le monde entier sur les AGV (véhicules à guidage automatique) et les AMR (robots mobiles autonomes).



Renforcer les moyens de recherche et développement

Ce rapprochement permet de renforcer les moyens de recherche et développement de l’équipe d’ez-Wheel à Angoulême, de manière à confirmer son avance technologique dans l’intégration d’électronique sécuritaire et de logiciel embarqué dans les systèmes de motorisation et de robotique.



Les implantations mondiales du groupe IDEC offrent un levier de croissance

Les implantations mondiales du groupe IDEC offrent le levier de croissance nécessaire à la diffusion globale des produits de la gamme ez-Wheel auprès des acteurs internationaux. La présence d’IDEC en France, consécutive à l’acquisition du groupe APEM (Siège : Montauban, France) en 2017, permettra des synergies industrielles et opérationnelles fortes.



La mission d’ez-Wheel est de « développer une mobilité des biens plus simple et plus sûre au service des personnes » et l’association à un leader global de l’automatisation industrielle conforte l’entreprise, son équipe et ses dirigeants-fondateurs dans cette voie de développement avec le groupe IDEC.

Offre produits



1 - Roues à assistance électrique



Le moteur, l’électronique de contrôle et la batterie sont intégrés dans un boîtier robuste et tout-en-un. De nombreuses usines où des charges lourdes doivent être déplacées (transportées) sont confrontées à un manque de main-d'œuvre et au vieillissement de leur personnel. La gamme de roues à assistance électrique permet d'électrifier facilement les chariots existants, ce qui réduit la pénibilité et améliore la santé et sécurité au travail.

Assistance électrique



Gamme « Electric Power Assist Wheel »



Permet l’ajout facile et rapide d’une assistance électrique à tous types de matériels roulants

2 - Roues pour automatisation et robotique

La gamme SWD® est conçue pour les AGV (véhicules à guidage automatique) et les AMR (robots mobiles autonomes) et est dotée des fonctions de contrôle et de sécurité nécessaires aux déplacements autonomes. Avec les produits SWD®, il est possible de construire facilement un système de transport automatisé, en réduisant le temps de développement d'environ 50 % et les coûts matériels de manière significative.

Automatisation et robotique



Gamme “SWD® Safety Wheel Drive”



Facilite le développement et la certification de robots mobiles et d’applications logistiques automatisées





Robot mobile équipé de roues SWD® et d’un scanner de sécurité IDEC SE2L



L’intégration native des fonctions requises par les normes de sécurité internationales (ISO 3691-4) permet l’utilisation en toute sécurité dans des environnements où coexistent des personnes et des robots.

À propos d'IDEC Corporation



Fondée en 1945 sous le nom d'Izumi Shokai, la société Izumi Corporation a été créée en 1947 (rebaptisée IDEC Corporation en 2005). En tant que fabricant complet d'équipements de contrôle, principalement dans le domaine de l'automatisation des usines, IDEC développe, fabrique et vend une variété de produits centrés sur l'IHM (interface homme-machine), qui relie les hommes et les machines, avec des technologies de contrôle et de sécurité, et propose des solutions de contrôle dans divers domaines depuis sa création.



Le groupe détient environ 50 % du marché japonais des commutateurs industriels. En relevant divers défis sociaux par le biais de ses activités commerciales, le groupe IDEC vise à créer une société durable en contribuant à la promotion de l'automatisation, de l'économie de main-d'œuvre et de l'efficacité, à la réalisation de la sûreté, de la sécurité et du bien-être, et à la réduction de l'impact sur l'environnement des sites de production et des activités quotidiennes dans le monde entier.

Site : www.idec.com





A propos d’ez-Wheel SAS



Fondée en 2009 par 3 ingénieurs issus de l’industrie des batteries (F. Gardes, A. Juan et J. Pénigaud), la société française ez-Wheel a développé une roue électrique autonome, innovation qui s’est imposée comme solution de référence en Europe pour l’aide au déplacement des charges lourdes.



La société a effectué plusieurs levées de fonds de 2011 à 2014 auprès de Poitou-Charentes Innovation, Ecomobilité Ventures, BPIfrance, Robolution, Alto Invest et Charente-Périgord Expansion pour financer sa croissance internationale. En 2020, la société ez-Wheel a annoncé une innovation mondiale avec la mise au point de la première roue motrice dotée de fonctions de sécurité intégrées, avec l’ambition de s’imposer comme leader technologique des motorisations pour robots mobiles industriels.

Site : ez-Wheel.com



Contact presse



Antoine Juan

ez-Wheel

Standard : +33 (0)5 31 61 55 80

Portable : 06 85 66 21 48

Mail : presse@ez-wheel.com