entreprises

Une acquisition pour répondre à un spectre large de besoins de digitalisation



Cette nouvelle acquisition permet à Iagona d’élargir son portefeuille de logiciels, produits et services capable de répondre à de larges besoins de transformation digitale et d’amélioration du parcours utilisateur.





"L’acquisition d’Intellicast, confirme notre ambition de proposer une offre complète de solutions matérielles et logicielles pour la digitalisation du parcours client" commente Pascal Hermandesse président du Groupe Iagona





Iagona, un acteur majeur sur le secteur de l'affichage dynamique

En s’appuyant sur les marchés d’Intellicast, Iagona se donne les moyens de se positionner comme acteur incontournable sur le secteur de l’affichage dynamique. Le nouveau groupe ainsi constitué sera à même de couvrir tous les secteurs d’activités et les besoins des futurs clients avec un positionnement sur des solutions complètes.



Cette nouvelle offre, notamment dédiée au retail et aux régies publicitaires, viendra compléter les applications spécifiques destinées à l’accueil, la réservation, l’orientation, la vente, la souscription, la délivrance de certificat, etc.

Un groupe de 120 collaborateurs



La couverture commerciale renforcée sur le territoire Français permettra au groupe de gagner en spécificités et en proximité afin de mieux répondre aux attentes des clients et prospects. Le groupe nouvellement constitué devrait ainsi prochainement franchir un niveau d’activité de 40 millions d’euros avec près de 120 collaborateurs.



"En rejoignant le groupe Iagona, nous devenons un acteur incontournable sur le secteur de l’affichage dynamique" commente Rémi Schneegans dirigeant d’Intellicast

Réalisations IAGONA

C&A Rivoli

Ecran GD

A propos de Iagona

Iagona est leader des solutions logicielles et digitales de plus en plus déployées dans le secteur bancaire, les secteurs du commerce, de la santé et des administrations. Iagona est reconnu pour son expertise dans l’amélioration de l’expérience clients et patients. Fort de plus de 30 ans d’expérience dans l’édition de logiciels, la fabrication d’automates bancaires et de bornes libre-service, Iagona avait initié une stratégie de diversification en investissant dans les solutions d’affichage dynamique en 2018.



www.iagona.com



A propos d'Intellicast

Intellicast est un intégrateur de solutions digitales connectées en points de vente. Depuis plus de 20 ans, Intellicast s’est imposé comme une référence sur le marché avec plus de 90 000 dispositifs connectés et maintenus en France. Intellicast dispose notamment des compétences matérielles additionnelles qui permettront au groupe de développer et produire certains écrans et panneaux LED.



www.intellicast.fr

Intervenants sur l’opération :

Cédants

Intellicast : Rémi Schneegans, Claude Levy, Joaquim Da Silva

Conseil Juridique : LC Avocats (Laurence Callamard, Bouchra Sanati)

Acquéreurs

Groupe Iagona : Pascal Hermandesse, David Gentil, Didier Leray, Pablo Fernandez, UI Investissement (Antoine Bertin), Bpifrance, IRD Gestion, IDF Capital

Conseil Juridique : Orsan (David Sebban, Clara Paetzold)

Due Diligence financière : Grant Thornton (Frédéric Zeitoun, Tanguy Guilbaud)

Banques Agent : Société Générale (Erkan Suer, Marie Cabanillas, Starley Antoine)

Autres Banques : Crédit Agricole Ile-de-France (Alex de Fougeroux), Banque Populaire Rives de Paris (François Golhen), LCL (Yoan Boiton-Margant)

Contact presse

Emmanuelle Falco

Tél : 33 1 49 11 69 69

Mobile : 33 6 76 45 21 08

Mail : Emmanuelle.FALCO@iagona.com