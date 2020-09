entreprises







En septembre 2000 Radomir Jovanovic, avec François Agnetti, Michel Royer et quelques autres pionniers, fondait à Paris la société ELSYS Design avec pour mission d’imaginer et de concevoir les systèmes électroniques du futur.

Vingt ans plus tard, il dirige ADVANS Group, composé de trois entités en France (ELSYS Design, AViSTO et MECAGINE) et trois filiales internationales (ELSYS Eastern Europe, ELSYS America et AViSTO Eastern Europe), qui rassemble un millier de salariés. Cette réussite est le résultat d’une stratégie orientée selon deux axes, le service en ingénierie à forte valeur ajoutée et l’innovation, reliés par un objectif central : la poursuite de l’excellence technique.





ADVANS Group en quelques dates



Radomir Jovanovic est ingénieur électronique de formation. Sa vision a été de constituer un groupe de sociétés indépendantes et complémentaires, chacune reconnue sur son marché en tant que spécialiste de son domaine d’application.



Depuis sa création en 2000, ELSYS Design se positionne ainsi en tant que spécialiste de la conception de systèmes embarqués. Au sein de son bureau d’études électroniques ou directement sur les sites de ses clients, elle accompagne les projets à forte valeur ajoutée technique dans les domaines du logiciel embarqué, de la carte électronique, de la microélectronique et du système complet.



En 2004, AViSTO rejoint ADVANS Group. Cette société est spécialisée dans les solutions logicielles : son cœur de compétences est le développement, auquel elle a ajouté plusieurs métiers périphériques tels que le DevOps, l’assurance qualité, la data science et la cybersécurité.



En 2012, MECAGINE est créée dans le domaine de la conception mécanique de pointe. Les projets sont réalisés au sein du bureau d’études mécaniques, ou directement sur les sites clients d’industriels évoluant dans des environnements de hautes technologies avec des contraintes fortes (thermiques, vibratoires, environnementales…).



ELSYS Design et AViSTO donnent également naissance à trois filiales : ELSYS Eastern Europe (2004) et AViSTO Eastern Europe (2007) en Serbie et ELSYS America (2015) dans la Silicon Valley.





Axe service en ingénerie



Bureaux d’études, plateaux agilisés, assistance technique, l’offre des sociétés d’ADVANS Group répond étroitement aux besoins de ses clients. L’expertise métier du groupe couvre l’ensemble des compétences nécessaires à la conception de produits complexes, des briques élémentaires à la réalisation des systèmes complets.



De la start-up au grand compte, plusieurs centaines d’entreprises françaises et internationales ont déjà fait appel à ADVANS Group ou à l’une de ses sociétés en tant que partenaire privilégié. Pour expliquer leur choix, ces entreprises mettent régulièrement en avant le savoir-faire des ingénieurs du groupe et la pertinence des équipes commerciales, dont tous les membres ont suivi un cursus de formation technique en logiciel, électronique ou mécanique.





Axe innovation



La stratégie d’innovation d’ADVANS Group repose sur trois piliers.



Un premier pilier "client", avec des démonstrateurs, des PoC (proof of concept), ou encore avec des projets de R&D collaborative, tel qu’ADAVEC dans le domaine du véhicule autonome.



Un deuxième pilier "R&D interne" dans le but de faire progresser les compétences du groupe dans des domaines précis, par exemple avec le projet KARLAB, également dans le domaine automobile.



Enfin, un troisième pilier "start-up" avec l’ADVANS Lab, qui soutient actuellement LudoTech et Styl, deux jeunes pousses prometteuses portées par d’anciens salariés d’ELSYS Design.





Citation du fondateur et PDG



Pour Radomir Jovanovic, fondateur et PDG d’ELSYS Design et d’ADVANS Group : "A l’occasion des vingt ans du groupe, je tiens à remercier chaleureusement nos salariés pour leur fidélité et leur travail, ainsi que nos clients pour la confiance qu’ils nous témoignent depuis vingt ans. Enfin, j’invite tous ceux qui se retrouvent dans nos valeurs de passion et de recherche de l’excellence technique à venir découvrir les sociétés d’ADVANS Group, où toutes les conditions sont réunies pour s’épanouir professionnellement et personnellement."





Vidéo anniversaire



Thomas et Léa, respectivement étudiants en électronique et logiciel, ont vingt ans, comme ADVANS Group. A l’occasion de cet anniversaire, ils ont été conviés à venir rencontrer des salariés, des partenaires et des clients du groupe. La vidéo rassemblant les meilleurs moments de cette immersion chez ADVANS Group sera mise en ligne le vendredi 4 septembre à midi sur la page Linkedin d’ELSYS Design.

Supports de communication

Répertoire partagé contenant :

Le visuel des 20 ans.

Deux photo de Radomir Jovanovic, fondateur et PDG d’ADVANS Group.

Les logos d’ADVANS Group, ELSYS Design, AViSTO et MECAGINE

A propos d'ADVANS Group

ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialiste de l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques.



ADVANS Group accompagne les projets à forte valeur ajoutée de ses clients. Conjuguant expertise technique et savoir-faire métier, ses ingénieurs interviennent sur l’ensemble du cycle de développement de systèmes complexes, au sein de nombreuses industries – aérospatiale, défense, énergie, IoT, médical, secteur tertiaire, semi-conducteur, transport etc.



Fondé et managé par des ingénieurs, ADVANS Group cultive un modèle spécifique avec une identité et des valeurs fortes. Il rassemble 3 sociétés : ELSYS Design (systèmes embarqués), AViSTO (développement logiciel) et MECAGINE (conception mécanique). Le groupe est implanté à Cachan (siège social), Grenoble, Lyon, Nice Sophia Antipolis, Aix en Provence, Toulouse, Rennes, Nantes, Belgrade (Serbie), Novi Sad (Serbie) et Sunnyvale (Etats-Unis, dans la Silicon Valley).

Where passion leads to excellence