MECAGINE est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception mécanique de pointe.



Les projets sont réalisés au sein du bureau d’étude ou directement chez les clients de MECAGINE, qui sont des industriels évoluant dans des environnements technologiques exigeants avec des contraintes significatives, principalement thermiques, vibratoires et environnementales.

MECAGINE Eastern Europe est la troisième entité d’ADVANS Group en Serbie, après ELSYS Eastern Europe et AViSTO Eastern Europe. ADVANS Group compte plus de 300 ingénieurs dans le pays, répartis entre les implantations de Belgrade, Novi Sad et Niš.

La Serbie offre des avantages notables, tels que la formation supérieure de haut niveau, les compétences techniques des ingénieurs, la proximité culturelle et géographique avec la France, ainsi que des coûts salariaux compétitifs.

Le développement opérationnel de MECAGINE Eastern Europe a été confié à Nemanja Bukinac, un ingénieur expérimenté en conception mécanique.

Pour Slimane Lamri, le responsable opérationnel de MECAGINE : "La création de MECAGINE Eastern Europe marque une étape clé dans l’histoire de MECAGINE. Après une forte croissance ces dernières années, le moment était venu d’étendre nos activités à l’international afin de pouvoir accompagner une nouvelle typologie de projets. L’offre de MECAGINE Eastern Europe s’adresse en priorité aux grandes sociétés industrielles, notamment celles ayant déjà établi des partenariats avec ADVANS Group dans les domaines de la conception de systèmes embarqués et du développement logiciel applicatif."

ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialiste de l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques.



Conjuguant expertise technique et savoir-faire métier, les ingénieurs d’ADVANS Group interviennent sur l’ensemble du cycle de développement de systèmes complexes, au sein de nombreuses industries - aérospatiale, défense, énergie, IoT, médical, secteur tertiaire, semi-conducteur, transport etc.



Fondé et managé par des ingénieurs, ADVANS Group rassemble trois sociétés : ELSYS Design (conception de systèmes électroniques embarqués), AViSTO (développement logiciel applicatif), MECAGINE (conception mécanique) et cinq filiales internationales. Le groupe est implanté en France, en Serbie, au Portugal et aux Etats-Unis.



