De gauche à droite : Sasa Kostic (directeur d'ADVANS Eastern Europe), Dragan Stancic (responsable technique) et Radomir Jovanovic (fondateur et PDG) honorant Marija Rakovic (ingénieure en microélectronique). En mars 2004, Marija et Dragan faisaient partie des premiers employés d'ELSYS Eastern Europe, avec Sasa.



ELSYS Design a été créée en septembre 2000 à Paris pour "imaginer et concevoir les systèmes électroniques du futur", la mission de l'entreprise. Quatre ans plus tard, en 2004, cent cinquante ingénieurs avaient rejoint l'entreprise et le moment était venu d’étendre ses activités à l'international.



La recherche de solutions d'ingénierie haut de gamme à un coût optimisé constituait en effet une demande récurrente des clients d'ELSYS Design, et l'Inde représentait un eldorado pour nombre de ses concurrents.



Cependant, ELSYS Design a alors choisi d’ouvrir un premier centre technique en Serbie, un pays doté d'un excellent enseignement supérieur, formant des ingénieurs aux compétences techniques de haut niveau, offrant une proximité géographique et culturelle avec la France ainsi que des salaires compétitifs. C’était à Belgrade, le 8 mars 2004.



Vingt ans plus tard, ELSYS Eastern Europe est reconnue dans le monde entier comme un partenaire de confiance, en particulier dans l'industrie des semi-conducteurs : la filiale d’ELSYS Design collabore ou a collaboré avec sept des dix principales sociétés de semi-conducteurs au monde.





D’ELSYS Eastern Europe à ADVANS Eastern Europe



Après ELSYS Eastern Europe, AViSTO Eastern Europe a été créée en 2007. AViSTO EE est la filiale d'AViSTO, l'entité d’ADVANS Group spécialisée dans le développement de logiciels applicatifs.



Récemment, en mars 2024, ADVANS Group a annoncé la création de MECAGINE Eastern Europe, son entité spécialisée dans la conception mécanique, et filiale de la société française MECAGINE.



Aujourd'hui, ADVANS Serbie regroupe plus de trois cents ingénieurs dans trois centres techniques : Belgrade, Novi Sad et Niš. Son portefeuille de clients est constitué de grands comptes internationaux, principalement originaires des Etats-Unis et d'Europe.





Citation



Sasa Kostic a rejoint ELSYS Eastern Europe en 2004, c’était le premier employé de la société. En tant qu'ingénieur en électronique, il a tout d’abord participé à des projets pour plusieurs clients américains, avant de devenir responsable régional en 2011 puis directeur régional d'ADVANS Eastern Europe en 2014. Il explique : "Nous avons bâti un groupe familial fondé sur la confiance, une organisation solide et le partage de valeurs communes. Ces fondements ont favorisé une forme de stabilité ainsi que la mise en place de relations de confiance, tant avec nos employés qu’avec nos clients. Je suis très fier que cette méthode soit reconnue par des entreprises de premier plan dans le monde entier, les clients d'ELSYS EE et d'AViSTO EE devenant des partenaires à long terme, ce qui permet de maximiser les résultats de notre collaboration."

Pour Radomir Jovanovic, fondateur et PDG d’ADVANS Group : "Je voudrais remercier les salariés d’ADVANS Eastern Europe pour leur loyauté et leur engagement. Et bien sûr, nos clients, pour la confiance qu'ils nous ont témoignée au cours des vingt dernières années. Nous sommes très fiers du travail accompli ensemble, et avons pour souhait d’étendre plusieurs de nos partenariats aux activités de conception mécanique via notre nouvelle filiale MECAGINE Eastern Europe."

A propos d'ADVANS GROUP



ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialiste de l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques.



Conjuguant expertise technique et savoir-faire métier, les ingénieurs d’ADVANS Group interviennent sur l’ensemble du cycle de développement de systèmes complexes, au sein de nombreuses industries – aérospatiale, défense, énergie, IoT, médical, secteur tertiaire, semi-conducteur, transport etc.



Fondé et managé par des ingénieurs, ADVANS Group rassemble trois sociétés : ELSYS Design (conception de systèmes électroniques embarqués), AViSTO (développement logiciel applicatif), MECAGINE (conception mécanique) et cinq filiales internationales. Le groupe est implanté en France, en Serbie, au Portugal et aux Etats-Unis.

Where passion leads to excellence



www.advans-group.com/f