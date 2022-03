entreprises



A propos d'ADVANS LAB



ADVANS Lab, la branche innovation d’ADVANS Group, est dédiée à l’incubation et à l’accompagnement de jeunes pousses technologiques.



ADVANS Lab dispose désormais de ses propres locaux, qui accueillent également les autres équipes innovation du groupe (ELSYS Design, AVISTO et MECAGINE) sur une surface aménagée de 650 m².





Présentation du plateau de "Corpoworking"



ADVANS Group a fait appel à 2M Mobilier & Mouvement, qui s’est entouré de ses meilleurs partenaires, pour la réalisation des travaux et de l’aménagement.



Le nouveau plateau s’inscrit dans la tendance "corpoworking" : un lieu de travail collaboratif interne à l’entreprise qui peut également accueillir des visiteurs extérieurs (candidats, partenaires etc.) pour des réunions dans un cadre destiné à stimuler la créativité.



Il s’agit d’une réalisation complète qui permet de visualiser l’évolution rapide des tendances en matière de design, très axée sur la réversibilité et le côté reconfigurable des aménagements.







Les salariés et les visiteurs sont désormais en mesure de passer d’un espace à l’autre en fonction des moments de la journée ("brainstorming", points informels à plusieurs ou en solo, réflexion individuelle dans la zone de concentration ou sur un poste de travail standard etc).





De nombreuses solutions ont été retenues et mises en œuvre pour un travail collaboratif ciblé (tableaux muraux écritoires, smart TV écran connecté etc).



Enfin, une salle de réunion à vocation hybride peut au choix devenir un espace pour une petite réception événementielle, une séance de yoga / repos, ou une session de "design thinking".







Tous les mobiliers (postes de travail, assises des salles de réunions, rangements) sont "Made in France" afin de favoriser les circuits courts d’approvisionnement et de mettre en avant le design français éco-responsable.





Citations



Pour Radomir Jovanovic, PDG d’ADVANS Group : "ADVANS Group est positionné à la pointe de la technologie. Depuis la fondation du groupe en 2000, nous n’avons cessé de réaliser et de soutenir des projets ambitieux. Ces nouveaux locaux d’ADVANS Lab, ouverts à tous nos salariés, constituent un symbole fort de notre engagement constamment renouvelé dans l’innovation."

Pour Marc-Olivier Leroy, Directeur du Projet chez 2M Immobilier et Mouvement : "La conception du nouvel espace de travail d’ADVANS Group à Cachan (94) associe une élégante fraîcheur à une technologie moderne. Cette réalisation 2M agit comme une vitrine, un récit d'importance et de représentation de toutes les actions et idées innovantes d’ADVANS Group."

Photos : Crédit Photos : Delphine Coutant

A propos d'ADVANS Group



ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialiste de l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques.

ADVANS Group accompagne les projets à forte valeur ajoutée de ses clients. Conjuguant expertise technique et savoir-faire métier, ses ingénieurs interviennent sur l’ensemble du cycle de développement de systèmes complexes, au sein de nombreuses industries – aérospatiale, défense, énergie, IoT, médical, secteur tertiaire, semi-conducteur, transport etc.

Fondé et managé par des ingénieurs, ADVANS Group cultive un modèle spécifique avec une identité et des valeurs fortes. Il rassemble six sociétés : ELSYS Design (conception de systèmes embarqués), AViSTO (développement logiciel), MECAGINE (conception mécanique) et trois autres filiales internationales. Le groupe est implanté à Cachan (siège social), Grenoble, Lyon, Nice Sophia Antipolis, Aix en Provence, Toulouse, Rennes, Nantes, Belgrade (Serbie), Novi Sad (Serbie) et Sunnyvale (Etats-Unis, dans la Silicon Valley).

