entreprises



La douzième implantation d’ADVANS Group



Créé en 2000, ADVANS Group est composé de trois entités en France (ELSYS Design, AViSTO et MECAGINE) et de trois filiales internationales (ELSYS Eastern Europe, AViSTO Eastern Europe et ELSYS America).



En France, il est présent à Paris, Lyon, Grenoble, Nice Sophia Antipolis, Aix-en-Provence, Toulouse, Rennes et Nantes. Aux Etats-Unis, à San Jose, en Californie. En Serbie, à Belgrade, Novi Sad et désormais Niš.



ADVANS GROUP EN SERBIE



La première implantation d’ADVANS Group en Serbie, dans la capitale Belgrade, remonte à 2004, avec ELSYS Eastern Europe. L’objectif est alors de pouvoir proposer des solutions de développement à coûts optimisés aux clients grands-comptes d’ADVANS Group.



La Serbie offre de nombreux avantages : la formation supérieure de haute qualité, les compétences techniques des ingénieurs, la proximité culturelle et géographique avec la France et les coûts salariaux compétitifs. ELSYS Eastern Europe étant un succès, le modèle est reproduit en 2007 avec la création d’AViSTO Eastern Europe, toujours à Belgrade.



Ces deux filiales connaissent un fort développement, ce qui conduit le groupe à ouvrir une deuxième implantation en Serbie en 2015, dans la ville de Novi Sad. La nécessité de trouver un nouveau relais de croissance amène ADVANS Group à ouvrir une troisième implantation à Niš, qui a été inaugurée le 6 avril 2022.





AVANS Group à Nis



Pour Radomir Jovanovic, Président-fondateur d’ADVANS Group :



"ADVANS Group poursuit son développement à l’international avec l’ouverture d’une troisième implantation en Serbie, à Niš ; il s’agit de la douzième du groupe. Niš est l’un des principaux pôles universitaires de Serbie, avec des écoles d’ingénieurs dans nos domaines d’expertise (l’électronique, le logiciel et la mécanique). Le renforcement de notre présence locale va nous permettre d’accompagner la croissance des centres de services dédiés à plusieurs de nos clients grands-comptes. A la manière de Belgrade et de Novi Sad, cette nouvelle implantation bénéficie de belles perspectives de croissance : elle devrait elle aussi connaître un fort développement dans les années à venir."

Inauguration du Centre de Design de Niš, le 6 avril 2022.

De gauche à droite : Pascal Barioulet (directeur commercial, ELSYS Design), Sasa Kostic (directeur régional, ADVANS Eastern Europe), Milos Milutinovic (responsable d’affaires, AViSTO Eastern Europe), Nevena Dukic (responsable financier, ADVANS Eastern Europe), Radomir Jovanovic (président-fondateur d’ADVANS Group), Jelena Erakovic (responsable marketing, ADVANS Eastern Europe), Ivana Maricic (responsable RH, ADVANS Eastern Europe), Milan Herbez (directeur financier, ADVANS Eastern Europe), Nemanja Jovanovic (ingénieur d’affaires, AViSTO Eastern Europe). Au premier plan, de gauche à droite : Zeljko Boloban (responsable d’affaires, ELSYS Eastern Europe), Ivica Miladinovic (responsable d’affaires, ELSYS Eastern Europe).







Crédit Photos : Dragana Stankovic.

A propos d'ADVANS Group



ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialiste de l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques.

ADVANS Group accompagne les projets à forte valeur ajoutée de ses clients. Conjuguant expertise technique et savoir-faire métier, ses ingénieurs interviennent sur l’ensemble du cycle de développement de systèmes complexes, au sein de nombreuses industries – aérospatiale, défense, énergie, IoT, médical, secteur tertiaire, semi-conducteur, transport, etc...



Fondé et managé par des ingénieurs, ADVANS Group cultive un modèle spécifique avec une identité et des valeurs fortes. Il rassemble six sociétés : ELSYS Design (conception de systèmes embarqués), AViSTO (développement logiciel), MECAGINE (conception mécanique) et trois autres filiales internationales. Le groupe est implanté à Cachan (siège social), Grenoble, Lyon, Nice Sophia Antipolis, Aix en Provence, Toulouse, Rennes, Nantes, Belgrade, Novi Sad et Niš (Serbie) et San Jose (Etats-Unis, dans la Silicon Valley).



